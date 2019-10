«Un ajuntament sol no pot fer de Parlament i desobeir l'embat de l'Estat»

«Nosaltres entenem la desobediència com una estratègia que ha de ser col·lectiva i compartida amb la resta d'institucions». Així ho assegurava l'alcaldessa Montse Venturós en declaracions als mitjans que va fer després de la concentració d'ahir a la tarda.

La dirigent exposava les raons que els han dur a acatar l'ordre de la Junta Electoral a diferència del que van fer el mandat passat. La dirigent va dir que el 2017 «ens trobàvem en una situació directa d'embat amb l'Estat amb la voluntat de desobediència civil per part no només de les entitats socials i polítiques sinó per part dels partits i del Parlament». Ara això no passa. I «entenem que un ajuntament sol no pot fer de Parlament de Catalunya, no pot desobeir exclusivament l'embat de l'Estat».

Montse Venturós va denunciar que la Junta Electoral de Zona «s'aprofita de la manca de llibertat d'expressió que estem veient de manera recurrent en els diferents requeriments que estem tenint els ajuntaments i càrrecs polítics». La dirigent berguedana també va denunciar que «estem vivint un moment de repressió de màxima intensitat» contra persones «que són militants de l'independentisme» català.

Ara és hora de reservar energies, va declarar l'alcaldessa de Berga. «Hem de salvaguardar les forces per a l'embat real que hi hauria d'haver amb l'Estat, que s'hauria de produir». Venturós va apel·lar a la unitat de les forces independentistes per triar «l'estratègia que s'ha de tirar endavant».

L'alcaldessa de Berga va recordar que les conseqüències d'haver desobeït la Junta Electoral el 2015, quan va ordenar en dos períodes electorals retirar l'estelada, «les van patir exclusivament els berguedans que van veure inhabilitats els seus vots». Montse Venturós va complir mig any d'inhabilitació per no obeir i el 26-M la llista de la CUP que liderava va obtenir 8 regidors a la ciutat i va revalidar el càrrec d'alcaldessa de la capital berguedana.