Berga acata l'ordre de la Junta Electoral i retira l'estelada per evitar «el desgast»

El govern de la CUP de Berga, d'acord amb els partits independentistes del consistori (JxBerga i ERC) i les entitats, ha decidit acatar l'ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de retirar l'estelada del balcó consistorial arran de la convocatòria electoral del 10-N. Ara s'ha obeït, a diferència del que havia fet la CUP en el darrer mandat. Aleshores la desobediència va comportar la inhabilitació de mig any de l'alcaldessa Montse Venturós. Ara, no es vol assumir una nova confrontació perquè l'acció d'un sol ajuntament no tindria «l'efecte multiplicador que ens agradaria» i pel «desgast»

Ahir, abans de les 2 del migdia, l'hora màxima que havia donat la JEZ per treure-la, dirigents berguedans (no s'ha especificat quins) van retirar l'estelada del balcó, tal com va avançar aquest diari ahir en la seva versió digital.

La decisió no es va explicar i no es va donar a conèixer fins ahir a la tarda, tot i els requeriments d'aquest diari al govern per saber qui havia tret l'estelada i per què. La decisió la van prendre dissabte representants dels grups independentistes del consistori i les entitats agrupades en la nova Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga. Després es van limitar a dir que s'havia convocat una concentració a la plaça de Sant Pere, per a ahir a la tarda. L'alcaldessa Montse Venturós, davant d'unes 150 persones, va llegir el manifest on s'expliquen les raons del canvi. «L'any 2015 vam desobeir obertament requeriments semblants, motiu pel qual vaig ser citada a declarar i després detinguda, jutjada, condemnada, multada i finalment inhabilitada com a alcaldessa».

Tanmateix ara s'actua diferent perquè «la situació no és la mateixa que fa 4 anys, quan els diversos actors del procés independentista, partits, governs i entitats, es dirigien a un cicle de desobediència civil i institucional massiu».

Actualment «no sembla que l'independentisme segueixi una estratègia compartida i, per tant, no veiem que la desobediència aïllada d'un ajuntament pugui tenir l'efecte multiplicador que ens agradaria»

Hi ha també una altra raó. I és el desgast que té la desobediència. Després de l'experiència del dar-rer mandat, «hem considerat que val la pena evitar la repetició del desgast que suposaria un nou procés d'inhabilitació de l'alcaldessa per un assumpte que, al capdavall, és simbòlic. Al sistema repressiu de l'Estat li costaria ben poc activar novament tots els mecanismes per defenestrar-nos» . A més «la repressió debilita, i limita també la nostra capacitat de fer front a nous embats dels pròxims temps». L'estelada tornarà al lloc que ocupa des del 2012, el dia 11 de novembre.