La botiga Els Plens Moda de Berga, escollida pel programa «Comerç 21»

La botiga els Plens Moda Home-Dona de Berga ha estat l'únic comerç del Berguedà i un dels 50 comerços escollits de tota la demarcació de Barcelona per participar en el programa Comerç 21, destinat a enfortir les àrees fonamentals de l'establiment.

El procés de selecció del comerços que poden participar en el programa es basa en criteris econòmics i pel grau de digitalització de l'establiment.

Comerç 21 es un programa anual promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC, que té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l'impuls que necessita cada negoci de forma individual. Aquest projecte aterra a la comarca a través de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i treballa per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió entre d'altres.

El dilluns 30 de setembre ha tingut lloc l'explicació operativa de la posada en marxa de la 3a edició d'aquest projecte, on la Neus Rius, com a responsable de la botiga Els Plens Moda, ha pogut conèixer de primera mà els responsables del programa i també assistir a la ponència sobre "Els hàbits de consum de la generació Z", a càrrec d'Àlberto Chinchilla, fundador i director de la consultora de marques Beshared, especialitzada en employer branding i marca personal.