Els Antídot de Berga presenten «Alçats», dedicada a l'1-O

Més de 200 persones es van aplegar a la plaça de Sant Pere de Berga en la concentració del segon aniversari de l'1-0. Ahir, els berguedans Antídot, que integren Pere Fernández, Guillem Borralleras, Xavi Ribera, Miquel Escànez, Martí Marginet, Jordi Aranda, Joan Benavides, Jordi Barnola, Guillem Cardona i Marc López, la van presentar tot i que no van cantar.

Es van repartir fulls amb la lletra perquè la gent la cantés acompanyant la gravació que va sonar per megafonia. Va incloure un passatge amb la veu de Jordi Cuixart. A l'acte es van sentir proclames per la llibertat i també per la unitat d'acció dels partits independentistes.