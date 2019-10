Una empresa projecta fer electricitat cremant residus industrials a l'antiga tèrmica de Cercs

La central tèrmica de Cercs, que va tancar portes el 31 de desembre del 2011, tornarà a tenir activitat industrial l'any 2023. Aquest és l'objectiu d'una empresa d'arrel manresana que aplega diferents inversors, que projecten convertir-la en una planta per cremar-hi residus industrials «no perillosos» per obtenir-ne energia elèctrica renovable: Ecocercs Energy, segons ha pogut saber Regió7.

Els promotors asseguren que serà la primera planta de l'Estat espanyol de generar energia elèctrica a partir de la combustió de materials sobrants de la indústria que ara van a parar als abocadors. Anuncien una inversió de 130 milions d'euros finançats per entitats bancàries que inclouen la compra de totes les instal·lacions de la central, la reforma dels edificis existents, la construcció de les noves instal·lacions i l'adquisició de la infraestructura tecnològica necessària. Asseguren que crearan 60 llocs de treballs directes i un centenar d'indirectes, majoritàriament de la comarca. Calculen que la planta funcionarà a principi del 2023.

Aquest projecte el promou l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment a través del promotor Lluís Basiana, d'EM Grup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals i que aplega diferents inversors. Al capdavant de l'empresa Efienergia, Basiana va promoure un abocador de residus industrials a Sant Mateu de Bages que va ser frenat per l'oposició local i, finalment, no autoritzat per la Generalitat. Basiana ha adquirit les instal·lacions de l'antiga central per un import que no ha especificat, tot i que ha explicat que s'inclou dins dels 130 milions d'inversió per tirar endavant el projecte. El finançament es farà «mitjançant Project Finance, és a dir, es finança amb l'ajuda d'entitats bancàries posant com a garantia el mateix projecte» .



Cal autorització ambiental

L'activitat l'ha d'aprovar la Generalitat a través d'una autorització ambiental que els promotors esperen tenir a final del 2020. Per la seva banda, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha dit a aquest diari que és positiu que la instal·lació industrial, en desús des del 2011, revisqui, generi activitat econòmica i es creïn llocs de treball. Ha manifestat que el consistori de Cercs vetllarà perquè es complexi la legislació, bo i matisar que l'activitat de la planta l'ha d'autoritzar la Generalitat.

L'energia es generarà principalment a partir de la combustió de tres tipus de residus: rebuig provinent de fragmentadores de vehicles fora d'ús (residus lleugers i pesats com gomes i plàstics sense metalls, entre d'altres), rebuig del reciclatge de la indústria del paper (fangs provinents de processos industrials, tractats prèviament a la planta d'assecatge) i rebuig divers de la indústria del reciclatge, «la fracció de caràcter no perillós que no es recull selectivament, com paper, vidre, ferralla, cartró, jardineria, fusta i plàstic», entre d'altres.

Els promotors preveuen cremar anualment 332.000 tones de combustible (residus), entre d'altres 100.000 tones del rebuig de les fragmentadores de vehicles, 55.000 tones de fangs procedents de processos industrials i 22.000 tones anuals del rebuig industrial, per exemple. Estimen que la planta estarà 7.500 hores en funcionament a l'any per produir els 225 milions de kW anuals, dels quals 20.000 serien «per a les necessitats energètiques de la planta».

Ecocercs Energy disposarà d'una línia «completa de valorització energètica amb producció de vapor i depuració de gasos», una turbina de vapor que «transformarà l'energia de la combustió en electricitat» i una zona d'emmagatzematge i tractament de residus. Hi haurà 2 forns amb els corresponents accessoris: ventiladors d'aire de combustió, centrals hidràuliques, extractor d'escòries i cremadors de combustió auxiliar.

Tot i que Ecocercs Energy serà un model pioner a l'Estat espanyol segons els seus promotors, de fet aplicaran un model de valorització de residus industrials «no perillosos» que «està molt consolidat en països de la Unió Europea on hi ha una estricta legislació».

Les dues xemeneies es mantindran igual. La grossa, que fa 103 metres d'alçada i és la de refrigeració, es renovarà per dins. La més esvelta, que és per on sortien els fums quan s'hi cremava carbó, no està clar si s'utilitzarà perquè els promotors valoren instal·lar-ne una de nova sense desmantellar l'anterior.



«Cap mena d'impacte ambiental»

Fonts d'EmSpain Waste&Treatment han assegurat que «a diferència de l'antiga tèrmica que produïa electricitat a partir de la combustió de carbó, la nova instal·lació Ecocercs Energy no tindrà cap mena d'impacte ambiental». Argumenten que «només consumirà un terç de l'aigua que es consumia a l'antiga instal·lació». I destaquen que permetrà que «els abocadors catalans deixin de rebre 415.000 metres cúbics de residus cada any (l'equivalent a 166 piscines olímpiques), fet que allargarà la vida d'abocadors com el dels Hostalets de Pierola (gairebé 7 anys), Tivissa (7 anys i mig) i Pujalt (4 anys i mig)».

D'altra banda, sostenen que «amb la metodologia que s'implantarà a Ecocercs es redueix l'emissió de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle i s'estalvien residus fòssils per a la producció d'energia elèctrica». I que la planta «compleix el Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya».