Un impulsor de la planta Ecocercs Energy: «Garantim que no provocarà cap nivell de contaminació al seu entorn»

Simulació de com projecten que sigui la futura planta de Cercs | Arxiu particular

Lluís Basiana és el promotor de la planta Ecocercs Energy. És un empresari de Manresa, fundador d'EM Grup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals que va néixer fa trenta anys i que ha impulsat diverses instal·lacions relacionades amb la gestió de l'aigua i dels residus arreu de Catalunya, de l'Estat i també en altres indrets d'Europa. Basiana també va promoure un controvertit abocador industrial a Sant Mateu de Bages que, després de topar amb l'oposició municipal i social, va ser desestimat per la Generalitat el 2013, i ha estat titular d'una emissora de televisió local a Manresa (avui inactiva) a través del grup TLB, que també explota l'emissora StylFM.

En una entrevista concedida a aquest diari, Lluís Basiana ha explicat que va decidir comprar les instal·lacions de la vella central de Cercs perquè «feia anys que buscàvem la manera de gestionar la valorització dels residus, és a dir, extreure'n el valor energètic tal com es fa cada vegada més al nord d'Europa. Ni a Catalunya ni a l'Estat no hi havia cap instal·lació de valorització energètica de residus industrials i vam decidir ser els primers».

L'empresari ha explicat que «ens motivava molt tirar endavant un projecte d'economia circular, respectuós amb el medi ambient, i pioner». Van triar ubicar-lo a Cercs «per evitar l'impacte ambiental que suposaria construir de nou en un altre indret, atès que s'aprofitaran unes instal·lacions industrials ja existents i en desús».

La idea va sorgir per donar resposta a les necessitats del sector. «Hi ha grans empreses, com les fragmentadores de vehicles, les papereres o les dedicades a les biomasses, que no tenen altra manera de gestionar el seu residu que no sigui portant-lo a un abocador industrial. Per això vam mirar què es feia a Alemanya, Dinamarca, Holanda i Suècia i vam decidir fer el mateix: aprofitar el poder calorífic dels residus industrials no perillosos. I què millor que fer-ho en unes instal·lacions ja existents».

Des de la compra de la vella central a Viesgo el maig del 2018 fins ara, els promotors «estem sanejant la instal·lació, preparant l'equipament per al futur projecte, retirant els materials obsolets». Basiana diu que «intentarem mantenir i reciclar al màxim l'estructura que ja existeix, però com que el procés de combustió que s'hi durà a terme és totalment diferent del que s'hi feia antigament, perquè substituïm el carbó per un material valoritzable, l'interior serà totalment nou i amb tecnologia d'última generació».

Lluís Basiana ha negat que aquesta sigui una planta contaminant. «No, de cap manera. Garantim que la indústria no provocarà cap nivell de contaminació al seu entorn. A més estem obligats a un control continu per part de les autoritats ambientals i si un dia, pel que fos, algun paràmetre no fos el correcte, la instal·lació quedaria aturada automàticament». L'empresari ha indicat que «som conscients que aquesta planta té un històric de pluja àcida, però això ara no es podria repetir en cap cas, perquè la pluja àcida és conseqüència del sofre que prové de cremar carbó. A la nova Ecocercs no es cremarà carbó, per tant serà impossible que hi hagi pluja àcida. Sí que hi ha algun component que podria ser contaminant, com ara els derivats del nitrogen, però no generen pluja àcida i quedaran retinguts en el sistema de filtració corresponent».

Lluís Basiana ha defensat que «nosaltres presentem un projecte d'economia circular sostenible, ambientalment impecable i utilitzant tecnologia capdavantera. Fem la feina ben feta i estem convençuts que la nova instal·lació serà bona per al territori». En aquest sentit, ha indicat que «fa mesos que parlem amb col·lectius i institucions del territori i ens han acollit amb els braços oberts. Hi insisteixo: tot i que aprofitarem els edificis, Ecocercs no té res a veure amb el que s'hi feia abans. L'impacte visual exterior serà molt similar però per dintre serà tot nou, es farà energia però sense carbó».

Si fins ara a l'Estat espanyol no existeixen plantes de valorització de residus industrials és perquè «ha sigut dels últims que han arribat al sistema d'energies renovables. Com que Espanya era un país que tenia carbó, tradicionalment ha fet energia a través del carbó, i això ha fet endarrerir la posada en marxa d'altres sistemes més sostenibles de fer energia. Estem convençuts que estem a les portes d'una nova etapa. I d'altra banda, vull matisar que l'objectiu d'Ecocercs no és cremar residus industrials i prou, sinó crear energia renovable a partir d'un material que fins ara enterràvem en abocadors tot i tenir poder calorífic». Basiana ha indicat que a Europa hi ha més de 400 plantes com la que projecten a Cercs.

Esperen que aquesta «sigui la primera de moltes instal·lacions d'economia circular que valoritzen el residu» i que Catalunya i l'Estat «avancin cap a un model europeu de gestió del residu».