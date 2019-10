L'ACEB estrena una comissió per donar més visibilitat a les dones empresàries

ACEBsuma Empresàries i Directives del Berguedà és la nova comissió de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) que neix amb l'objectiu de donar visibilitat al gènere femení dins del sector empresarial. La taula de treball, que està integrada dins de l'ACEB i que pretén treballar de manera paral·lela i integrada a l'entitat, es presentarà públicament el proper dijous 10 d'octubre en un acte al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà a les 7 de la tarda.

Tal i com ha explicat la portaveu de la comissió, Judit Vinyes, actualment el col·lectiu està format per una quinzena d'empresàries de tota la comarca i de diversos sectors com l'industrial, el de l'agroalimentació o d'enginyeria però ara, que el projecte comença a caminar, fan una crida perquè s'hi sumin més dones que tinguin ganes d'aportar-hi la seva visió i de col·laborar-hi amb les propostes que puguin sorgir-ne. «Sabem que hi ha moltes dones empresàries, directives i també autònomes, i volem argupar-nos per tenir més visibilitat», ha destacat.

Els principals objectius, a priori, del col·lectiu són tres: la creació d'una xarxa de relacions que permeti a les integrants tenir ajuda i suport en àmbits com l'accés al finançament, la innovació, l'emprenedoria o la internacionalització amb la voluntat d'incrementar la seva visibilitat al sector; crear un espai per intercanviar idees, propostes i noves experiències empresarials; i per últim, trencar els estereotips de les dones en el sector empresarial «i també els que tenim els empresaris en general», ha aclarit Vinyes.

El president de l'ACEB, Josep Maria Seraraols, s'ha mostrat satisfet que finalment aquesta iniciativa hagi sortit a la llum, després d'haver-se començat a gestar en els darrers anys dins de la mateixa associació. Per la seva banda, la responsable de comunicació de l'ACEB, Irene Casanovas, ha detallat que properament es realitzaran accions amb les que es vol posar en valor el paper de la dona dins del sector empresarial, però obertes a tothom amb l'objectiu de treballar des de tots els punts de vista.

La primera ocasió serà el proper dijous, dia 10 d'octubre, en aquesta presentació pública oberta a tots els interessats, que comptarà amb la presència de Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, que és membre de la Societat Catalana de Tecnologia, de l'associació Dones Emprenedores de Manresa i de la Fundació SheLeader. També hi intervindrà Mònica Roca, vicepreisdenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per acabar l'acte hi haurà un tast de productes i música.