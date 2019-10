Neix una plataforma que s'oposa a que es faci una planta d'incineració de residus a la vella central de Cercs

El projecte de construcció d'una planta per cremar 332.000 tones anuals de residus industrials no perillosos a l'antiga central tèrmica de Cercs per produir 225 milions de Kw anuals que ha avançat en primícia aquest diari, ha tingut una ràpida reacció en contra. Es tracta de la creació d'una plataforma integrada per regidors d'ERC, la CUP i el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, Salvem Coll de Pal o CEPA Ecologistes de Catalunya . Aquesta plataforma s'oposa frontalment a aquest projecte que considera negatiu per la comarca. Hi ha anunciat que farà accions a tots els nivells per evitar que aquest projecte es converteixi en una realitat. contrària contraria

La plataforma que s'oposa a la planta de Cercs considera que «la incineradora és una aberració» perquè «cremarà 1.000 tones/dia de residus industrials perillosos, produirà energia negra amb el doble d'emissions que cremant carbó (a part dels altres contaminants cancerígens i pertorbadors endocrins)». L'exregidor de Medi Ambient d'Avià i conseller comarcal d'ERC Josep Subirana, un dels impulsors d'aquest grup assegura que «no hi ha filtres al món capaços d'aturar tot això». Subirana assegura que «la creació de la incineradora va contra tot sentit comú i les directives europees» i també que «destrueix un model de comarca» i sosté que tot i que els promotors han anunciat que es crearan 60 llocs de treball directes i 100 d'indirectes «en destruirà un mínim de 600» per l'impacte que tindrà sobre el preu de la vivenda o el turisme rural, entre d'altres.

Josep Subirana assegura que aquest projecte és «aberrant» suposarà «més emissions i impactes ambientals al medi i a la salut i un malbaratament de recursos convertits en cendres tòxiques». Per Subirana «es una irresponsabilitat aprovar aquest projecte forassenyat d'incineració de residus sabent que llença compostos químics tòxics a l'ambient». Ha exposat que la incineració de residus «allibera al medi dioxines i furans, Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d'efecte hivernacle, gasos àcids, partícules superfines, i un llarg etc. I un cop alliberades al medi, les substàncies contaminants s'incorporen als organismes vius, les plantes, animals i persones».

A partir d'ara aquest grup programarà sessions informatives per als ciutadans de la comarca «farem pressió política a tots els partits» i es presentaran mocions als ajuntaments en contra d'aquesta proposta, ha dit Subirana.

També s'han pronunciat en contra de la proposta el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. El seu president Ferran Canudas ha dit que «el considerem un projecte perillós pel medi ambient i la comarca».

Tal i com ha avançat aquest diari, aquest projecte el promou l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment a través del promotor Lluís Basiana, d'EM Grup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals i que aplega diferents inversors . Basiana ha adquirit les instal·lacions de l'antiga central per un import que no ha especificat, tot i que ha explicat que s'inclou dins dels 130 milions d'inversió per tirar endavant el projecte que finançaran entitats bancàries. Preveuen que crearà 60 llocs de treball directes i un centenar d'indirectes. Preveuen posar-la en servei el 2023.