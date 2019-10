Berga es convertirà en la capital del bolet amb activitats tot l'octubre

Berga es convertirà durant tot l'octubre en la capital del bolet. Aquest és, si més no, l'objectiu de Berga Comercial. La Unió de Botiguers i Comerciants de la capital berguedana ha ampliat les activitats de la Berga Bolet –que fins ara únicament durava un cap de setmana– a tot el mes d'octubre. En total s'oferiran una seixantena d'activitats culturals, divulgatives, gastronòmiques i d'oci que s'allargaran durant tot l'octubre i que estrenaran nous espais, més enllà de l'eix comercial del carrer Major.

D'aquesta manera ho va explicar ahir Xavier Orcajo, el president de Berga Comercial, en la presentació del programa d'activitats d'aquesta mostra, que va assegurar que l'objectiu és «fer saber a tothom que el Berguedà és terra de bolets» a partir d'un mes d'activitats d'una Berga Bolet «més participativa, cultural, solidària i divulgativa que mai».

Per aconseguir aquest propòsit, l'entitat comercial ha ampliat el nombre d'activitats que fins ara únicament tenien lloc durant el primer cap de setmana d'octubre a tot el mes i ha doblat el pressupost per créixer. Les propostes es repartiran de dijous a dissabte durant tot el mes i començaran el proper cap de setmana amb un dels plats forts: les activitats a l'eix comercial del carrer Major i el concurs de tapes de bolets plenament consolidat. «A partir d'això que ja funcionava, hem estirat el fil i ampliem la festa durant els dijous, divendres i dissabtes d'octubre» i més enllà del carrer Major, amb l'estrena del passeig de la Indústria i la plaça els Països Catalans com a espais on hi passaran coses i on s'hi plantaran tres boscos que seran els protagonistes d'algunes de les activitats dirigides al públic familiar i amb la participació dels escolars de la comarca.

Una de les novetats principals serà l'estrena del mercat de tardor, on es vendran bolets frescos del Berguedà i productes de la comarca. Les parades s'instal·laran en diversos punts dels eixos comercials els divendres a la tarda i els dissabtes tot el dia. A partir d'aquí s'hi sumaran activitats complementàries culturals, pedagògiques i d'oci. «De moment hem començat amb tres dies a la setmana, tenint en compte també que els diumenges hi ha festes dedicades al bolet arreu del Berguedà i així facilitem la participació a la resta d'esdeveniments», va concretar Orcajo.

Durant tot el mes d'octubre els veïns i visitants podran tastar tapes elaborades amb bolets als restaurants que participen a la Tapa Bolet, i les activitats finalitzaran el 26 d'octubre amb el sopar solidari a benefici de la campanya #Totespossible.



Concurs de tapes

Després de les primeres activitats aquest dijous i divendres, amb tallers familiars a càrrec de l'artista Aldo Cardoso o la degustació de productes ecològics del Berguedà, el carrer Major s'omplirà de vida durant tot dissabte amb música, tastos, tallers de bolets, propostes per a infants, les jornades micològiques del Berguedà o el dinar popular d'arròs amb bolets. Núria Romero, de la junta de Berga Comercial, ha animat els berguedans i visitants a participar d'aquest àpat, que tindrà lloc a la plaça de les Fonts. La festa continuarà fins ben entrada la nit amb una nova edició del concurs de tapes de bolets, una de les propostes més consolidades, que omplirà un cop més el carrer Major de gent, gastronomia i música. El concert de cloenda serà a la plaça del Forn a les 11 de la nit.

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, va valorar positivament la implicació «d'agents de diversos sectors per oferir una programació de la Berga Bolet molt transversal i que inclou activitats per a tots els públics.»