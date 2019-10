L'Associació Medieval de Bagà fondrà una campana a favor de la llibertat de Catalunya

Simulació de com serà la campana Llibertat que es fondrà ARXIU PARTICULAR

L'Associació Medieval de Bagà ha iniciat una campanya de finançament a la plataforma Verkami per aconseguir 4.550 euros per pagar la fosa d'una campana gravada «amb els símbols de clam de llibertat del poble català».

S'ha triat una campana perquè es tracta de «mitjans de comunicació entre persones; el seu so ha transmès durant generacions bones noves, i ha transmès com no podria ser d'altra manera, desgràcies i contrarietats. El so de les campanes però, sempre ha estat símbol de llibertat, i el seu so ens ha fet i fa advertiment de què està succeint» han indicat fonts de l'entitat baganesa.

La campana es dirà Llibertat serà feta d'un un aliatge de 79% de coure i 21% d'estany per l'empresa Rifer S.L. Pesarà 33 quilos i tindrà un diàmetre de boca de 39 centímetres. El so que despendrà serà un SI b. Fonts de l'entitat han explicat que disposarà de dos batalls, «un de manual de toc directe i un altre de toc mitjançant impuls digital que permeti la programació de freqüències horàries». La campana penjarà d'una estructura metàl·lica d'aspecte envellit mitjançant un jou de fusta.

Aquesta campana es presentarà a Bagà el 17 de novembre diuns dels actes de la desena Trobada de Campaners. Posteriorment, a mitjans de gener del 2020 es traslladarà a Brussel·les perquè sigui exposada i inaugurada oficialment pel President Carles Puigdemont. Aquesta campana serà apadrinada honoríficament per l'exconseller de Cultura Lluís Puig.

Quan la campana retorni a Bagà serà exposada en un lloc «emblemàtic» de la vila.

Els mecenes seran obsequiats amb una litografia signada i numerada de Jordi Magrià (Bicman).

L'excedent recaptat del cost total del projecte es destinarà a la projecció internacional del procés d'independència i llibertat dels presos polítics i exiliats mitjançant defensaexili.org



Exposició de campanes



Aquesta mostra vol donar a conèixer «les campanes i els campaners al llarg de la seva història». Els visitants podran descobrir «la seva història, construcció, anecdotari i moments de glòria de les campanes catalanes».

Estarà integrada per material gràfic sobre el món campaner així com «d'una selecció de campanes que es podran veure i tocar a la mateixa exposició».

Fonts de l'entitat han explicat que l'exposició «neix amb la intenció que sigui itinerant». Està produïda amb l'assessorament de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya.