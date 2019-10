Els promotors encara no han presentat el projecte per demanar l'autorització ambiental a la Generalitat

El departament de Medi Ambient no ha rebut cap petició d'autorització ambiental per a la construcció d'una planta d'incineració de residus industrials a l'antiga central de Cercs. És un permís preceptiu.

Tal com va avançar ahir Regió7, aquest projecte el promou l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment a través de Lluís Basiana, d'EM Grup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals i que aplega diferents inversors. Basiana ha adquirit les instal·lacions de l'antiga central per un import que no ha especificat, tot i que ha explicat que s'inclou dins dels 130 milions d'inversió per tirar endavant el projecte que finançaran entitats bancàries. Preveuen que crearà 60 llocs de treball directes i un centenar d'indirectes. I tenen previst posar-la en servei el 2023.

Basiana, a través d'Efienergia, va promoure el 2012 un projecte que plantejava omplir i cobrir una antiga argilera situada en terme de Sant Mateu (però a tocar de Callús) amb bales d'ecoparc (cubs de deixalles compactades que acaben als abocadors convencionals). Aquella proposta, però, va topar amb una forta oposició veïnal i de col·lectius ecologistes, que consideraven que dar-rere un projecte de suposada restauració d'un espai explotat es volia fer passar un abocador. La Generalitat també va acabar desestimant la petició, però la promotora va portar el cas als tribunals. Ara, amb el litigi encara pendent de resoldre, l'empresa ha presentat una proposta alternativa, que passa per reomplir l'antiga argilera amb runa de la construcció i àrids siderúrgics (escòria de foneria) prèviament tractats.