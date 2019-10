Berga aprova agrupar els crèdits ICO tal com l'hi obligarà Madrid

El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar per unanimitat l'agrupació en una sola operació dels préstecs del Fons pel Finançament dels Pagaments a proveïdors, els crèdits ICO. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, va explicar que han proposat adoptar aquesta mesura per complir la nova legislació que es preveu que aprovi el ministeri d'Hisenda. «Ens hi obliguen», va assegurar.

Fins ara el consistori tenia 13 crèdits ICO. A partir del moment que s'aprovi la nova normativa en tindrà un del mateix import, 2,4 milions d'euros, però amb una carència de 2 anys. Per tant, el consistori disposarà de dos anys més per afrontar el pagament d'aquests crèdits. Actualment el consistori paga 300.000 euros cada tres mesos, 1,2 milions d'euros l'any, va explicar Marià Miró. Va afegir que els diners que no es destinin a pagar aquests crèdits es podran destinar a fer inversions. Quan el consistori s'hagi posat al dia en el pagament a proveïdors, «podrà amortitzar voluntàriament» el nou crèdit agrupat.