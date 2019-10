Berga prohibirà enguany que circulin vehicles pel camí ral a la Valldan

L'Ajuntament de Berga prohibirà la circulació de turismes al camí ral de Cardona i ramader dins del seu terme municipal aquest any, i convertirà aquest espai en una àrea prioritària per a la mobilitat lenta: a peu o amb bicicleta . Només hi podran circular vehicles agrícoles i els dels serveis, segons van explicar els regidors Aleix Serra (Urbanisme) i Eloi Escútia (Mobilitat) en el ple celebrat anit. Els dos regidors van explicar aquesta actuació arran d'una moció que va presentar el grup municipal de JxBerga en la qual demanaven que s'apliqués aquesta mesura. La moció es va aprovar per unanimitat.

El regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, va explicar que la conversió del camí ral de Cardona des del passeig dels Abeuradors fins a la creu de Sant Bartomeu de la Vall-dan (que va dir que marcava el límit del terme municipal de Berga) s'aplicarà aquest any un cop s'instal·li la senyalització viària corresponent per prohibir el pas de vehicles motoritzats, llevat dels agrícoles i els de serveis. El regidor Escútia va informar que aquesta qüestió «s'ha tractat a la comissió de mobilitat i ja estava previst. S'executarà aquest any». Va concretar que en la propera reunió de la comissió «tindrem el pressupost per posar la senyalització que ha fet la Policia Local». Eloi Escútia va dir que amb aquesta mesura els nombrosos vianants que cada dia usen aquest camí podran circular sense haver-se de preocupar per la circulació de vehicles. I se senyalitzarà com a camí ramader que és, i els ramats hi tenen dret de pas prioritari.

La moció aprovada planteja la integració a la trama urbana de la carretera C-149B -que la Generalitat va traspassar a l'Ajuntament de Berga aquest maig- en el tram entre la primera rotonda del polígon i l'inici de la Valldan. JxBerga proposa la creació d'un pas elevat de vianants davant de Sant Bartomeu perquè els vianants puguin travessar amb seguretat la C-149B, i que es talli la vegetació que hi ha proliferat.

Els regidors Eloi Escútia i Aleix Serra van explicar que aquesta qüestió també s'ha estat treballant en la comissió d'Urbanisme. Van dir que els serveis tècnics desaconsellen fer aquest pas elevat de vianants perquè en aquesta zona quan plou molt s'hi acumula molta aigua i el pas elevat podria convertir-se «en una barrera». En canvi, el que es proposa fer el govern és un pas de vianants amb senyalització lluminosa.