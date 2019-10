El Berguedà frega la plena ocupació per la coincidència d'Horrorland amb la cursa Ultra Pirineu

En tan sols 15 quilòmetres de distància, a l'Alt Berguedà, aquest cap de setmana coincideixen dos esdeveniments multitudinaris, d'una banda, l'Horrorland, el parc del terror de Cercs, i de l'altra, l'Ultraprineu, amb més de 4.000 corredors d'arreu del món.

Això fa que trobar allotjament al Berguedà per aquest cap de setmana sigui gairebé impossible, ja que el territori frega la plena ocupació. És el cas de l'hotel ca l'Amagat, a Bagà, que ja fa un any que té totes les habitacions plenes. La seva mestressa, Teresa Balderich, ha explicat que el seu negoci adapta els horaris i els àpats als corredors. Per exemple, aquest dissabte, l'esmorzar se servirà a partir de les quatre del matí.