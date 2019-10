El concurs de pintura ràpida de Berga dedica una categoria a Sant Francesc

Berga celebra aquest dissabte, una nova edició del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor organitzat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga. El certamen dedicat a les arts plàstiques coincidirà amb l'inici dels actes de celebració de la Berga Bolet que s'allargarà durant tot el mes d'octubre. El concurs té l'objectiu de fomentar l'art al carrer i, enguany, amb l'estrena d'una categoria dedicada al convent de Sant Francesc i el seu entorn.

Tal com exposa la regidora de Cultura, Roser Valverde, «es crea aquesta nova categoria per posar en valor el convent de Sant Francesc com a pol cultural de la ciutat. La inauguració de l'exposició antològica del pintor berguedà Joan Ferrer i la creació d'una sala d'exposicions a la ciutat és el primer pas per convertir el convent de Sant Francesc en un espai de creació i d'explosió cultural». Per aquest motiu, ha afegit Valverde, «s'hi ha volgut vincular una activitat com el concurs de pintura ràpida, que no només busca posar en valor racons del barri vell, sinó fer que aquest sigui un espai de creació i d'inspiració pels artistes de casa nostra i d'arreu. Creant aquesta categoria es busca situar al mapa cultural el convent de Sant Francesc».

Les obres que prenguin part en aquesta categoria hauran d'estar realitzades in situ des de l'entorn immediat del convent. Així doncs, el resultat final d'aquestes obres podria ser una reproducció de l'exterior de l'edifici o unes vistes preses des de la zona on s'ubica el convent. La inscripció per participar al concurs és gratuïta i s'ha de fer dissabte, de 8 a 9 del matí a la Sala Casino del Teatre Municipal. El segellat de les teles es portarà a terme en el moment de formalitzar la inscripció per tal que els participants puguin iniciar el procés de creació de les obres.

Cada autor podrà presentar una sola obra que haurà d'estar feta des dels emplaçaments recollits en les bases del concurs: el carrer Major, el convent de Sant Francesc o els carrers i places adjacents. Tanmateix, la mida dels llenços haurà de ser d'un mínim de 12 F i un màxim de 40 F o equivalent, segons estableix el sistema de mesura universal dels bastidors emprats per a la subjecció de les teles. Els quadres podran estar elaborats mitjançant qualsevol tècnica pictòrica i el suport utilitzat també podrà ser lliure.

L'entrega de les obres es farà també dissabte, de 2/4 de 2 a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 4 de la tarda, a la Sala Casino, situada a la Ronda de Queralt, número 15. El certamen tindrà un jurat format per persones vinculades a les arts plàstiques i l'àmbit cultural.

La dotació econòmica del concurs serà de 1.450 euros distribuïts en un primer, segon i tercer premi de 450, 300 i 250 euros, respectivament. També hi haurà un premi especial de 450 euros per a les obres dedicades al convent de Sant Francesc. Cal destacar, però, que les obres que optin al Premi Convent de Sant Francesc no podran obtenir el primer premi genèric, però sí que podran ser reconegudes amb el segon o el tercer premi del certamen.

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà a les 5 de la tarda a la Sala Casino. A més a més, les obres participants al concurs s'exposaran del 7 d'octubre al 3 de novembre als locals del circuit expositiu d'Art Major i d'altres aparadors de la zona del carrer Major.