«Psycho Xtrem», la nova extreme house de Horrorland que substitueix «Snuff movie»

Entre les novetats més destacades del parc del terror Horrorland per aquest 2019 hi ha una nova extreme house. Es tracta de "Psycho Xtrem", un passatge de la por per a majors de 18 anys que enguany substituirà la "Snuff movie" de l'edició de l'any passat.

No és una atracció apta per a tothom. Ho adverteixen des del propi parc. I és que "Psycho Xtrem" és una extreme house en la qual s'entra sol i els participants han de firmar una fulla de consentiment per sotmetre's voluntàriament a tot allò que Horrorland ha preparat per fer-te passar por de veritat.

A més de l'extreme house, l'oferta d'enguany de Horrorland es completa amb quatre express escape room i dues noves haunted house, a banda d'una atracció on els visitants podran disparar amb pistoles de paintball a zombies i dianes. L'organització també promet més animació de carrer, nous espectacles i una ampliació dels punts de restauració

Horari d'obertura de Horrorland 2019



Aquesta temporada 2019, Horrorland oferirà un total de 18 sessions, del 4 al 16 de novembre. En total, s'hi preveu l'assistència d'unes 25.000 persones.

Els dies 4,5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d'octubre estarà obert de 19.00 a 1.30 h.

Els dies 27 i 31 d'octubre i 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 i 16 de novembre, estarà obert de 18 a 0.30 h.