Un núvol de pols provinent de la vella central tèrmica de Cercs alarma els veïns

L'aparició d'un gran núvol de pols provinent de la vella central tèrmica de Cercs ha generat alarma aquest matí entre els veïns que ho han denunciat a les xarxes socials a través de la Plataforma Antiincineradora del municipi.

La polseguera s'ha pogut veure des del nucli de Sant Corneli que queda situat per sobre de la vell central. I aquest fet ha generat inquietud i ha disparat les especulacions sobre què podia haver passat com que s'haguessin pogut trencar els electrofiltres, segons fonts de la plataforma esmentada.

Fonts de l'empresa propietària d'aquestes instal.lacions EM Grup han explicat a aquest diari que la polseguera s'ha produït mentre els operaris realitzaven treballs de sanejament i desmantellament en un edifici a tocar de la xemeneia més prima i ha ha caigut una estructura metàl·lica a terra que ha aixecat la polseguera. Han negat que hi hagi hagut cap trencament dels electrofiltres de la vella tèrmica perquè «no hi són» ja es van retirar al seu dia, han informat.

Les mateixes fonts han assegurat que l'empresa disposa dels permisos necessaris per fer aquests treballs que de fet ve realitzant des de l'any 2018. Han precisat que pel que fa a la retirada de l'amiant (uralites) el duu a terme «una empresa especialitzada i té el permís de la Generalitat».

D'altra banda, les fonts esmentades asseguren que igualment disposen de llicència d'obres atorgada al seu dia pel consistori i de permisos corresponents per fer el desmantellament.

El projecte de construcció d'una planta per cremar 332.000 tones anuals de residus industrials no perillosos a l'antiga central tèrmica de Cercs per produir 225 milions de kW anuals que va avançar aquest diari el 2 d'octubre ha generat oposició que s'ha concretat en la creació d'una plataforma que s'hi oposa frontalment perquè el consideren molt negatiu per a la comarca. I ha anunciat que farà accions a tots els nivells per evitar que la planta incineradora es converteixi en una realitat.