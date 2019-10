El Concurs de Tapes de la Berga Bolet omple el centre de la ciutat

En un any de renovació i potenciació de la Berga Bolet que en comptes de durar un cap de setmana programarà activitats durant tot el mes d'octubre, anit, va tornar a brillar amb llum pròpia un clàssic d'aquesta mostra: el concurs de tapes. Era previst repartir-ne 13.000 en la vintena d'establiments que hi participen.

Des de les 8 del vespre el carrer Major ha esdevingut el cor de Berga i s'ha omplert de persones atretes per una fòrmula infalible: tapes amb bolets i sense elaborades per diferents restaurants de la comarca que els visitants poden comprar a 2 euros. Tot plegat combinat amb vi o cava i música en viu.

Ha estat la cirereta del pastís d'una Berga Bolet que enguany aposta per dinamitzar comercialment diferents zones de la ciutat (plaça de Sant Pere, la dels Paísos Catlans i el passeig de la Indústria) amb una seixantena d'activitats de dijous a dissabte. La intenció és que els visitants "passegin per la ciutat" i així puguin descobrir el comerç local i fer les seves compres ha explicat Xavier Orcajo president de la Unió de Botiguers i Comerciants. «Creiem que la passejada és una manera sostenible d'entendre la ciutat i beneficia els comerciants. Sabem que dues de cada tres persones que passegen per un centre comercial hi compren».

En el nou rumb d'aquesta Berga Bolet també en destaca el Mercat de Tardor. En els tres boscos que s'ha muntat a la ciutat hi haurà parades que vendran bolets frescos i del Berguedà de dijous a dissabte. L'origen està garantit va assegurar Xavier Orcajo. «No pot ser que Berga digui que és la capital catalana del bolet i arribi la festa del bolet i vinguin d'un altre lloc, no té sentit. Ens fa molta il·lusió poder dir amb orgull que tenim bolet de la comarca» ha assegurat Orcajo. Tot i que és un temporada molt dolenta ahir es podien trobar rovellons (a uns 12 euros la caixeta d'aproximadament mig quilo) i llenegues negres made in Berguedà.