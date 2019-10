Horrorland obre temporada amb el 75% de les 25.000 entrades venudes

El fenomen del 2018 al Berguedà, el parc de terror de Cercs, Horrorland, ha estrenat la seva segona temporada amb el 75% de les 25.000 entrades que ha tret al mercat venudes i confiant a tornar a ser el fenomen d'enguany a la comarca. Ahir, poc després de les 7 de la tarda, es va obrir aquesta segona temporada que es presenta renovada amb vuit atraccions noves d'un total d'11 i una plantilla de 170 treballadors, un 25% més que l'any passat.

Expectació, nervis i una llarga cua davant de l'entrada de les naus industrials on s'ubiquen les atraccions que els primers usuaris maldaven per provar. L'obertura es va fer esperar fins passades les 7. David Moreno, un dels promotors, va sortir a saludar els usuaris que feien cua impacients per agrair-los que els fessin confiança. La primera de les moltes sorpreses va ser a l'entrada i a la cua, on éssers inclassificables del muntatge van rebre els usuaris. Entre ells, Mortimer, la mascota del parc.

Entre les novetats més destacades d'Horrorland 2019 hi haurà una nova Extreme House, quatre Express Escape Room i dues noves Haunted House, a banda d'una atracció on els visitants podran disparar amb pistoles de paintball a zombies i dianes. L'oferta es completa amb més animació de carrer, nous espectacles i una ampliació dels punts de restauració. Ahir també es va estrenar un pàrquing a l'antic parc de carbó de l'antiga central tèrmica que és a tocar del parc.

Enguany, Horrorland oferirà un total de 18 sessions, la darrera el dia 16 de novembre.