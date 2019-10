Jornada sobre emergència climàtica i medi rural al Konvent de Cal Rosal

El Konvent de Cal Rosal acull avui una jornada dedicada a l'emergència climàtica i l'efecte que té sobre el món rural, a càrrec de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. De 10 del matí a 12 del migdia hi haurà una taula rodona per debatre al voltant del despoblament, amb Maria Carme Freixa, de Associació de Micropobles de Catalunya; Adrián Almazán, doctor en Filosofia i membre d'Ecologistes en Acció; i Josep Plasencia, de la Cooperativa d'habitatge a la Vall Fosca. De 12 a 2 hi haurà una taula d'emergència climàtica, sobirania alimentària i gestió forestal amb Marc Castellnou, cap del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF); Ana Correro, d'Arran de Terra; i Helena Guillén, pastora. I una altra sobre col·lapse energètic, sobirania energètica i mobilitat sostenible amb Sergi Saladié, investigador; Josep Subirana, exregidor de Medi Ambient d'Avià; i Marc August Muntanya, de Som mobilitat Garrotxa. A la tarda es faran debats.