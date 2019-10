Un núvol de pols provinent de la vella central tèrmica de Cercs alarma els veïns

ARXIU PARTICULAR

La polseguera generada pel desmantellament controlat d'un edifici de la vella central, ahir ARXIU PARTICULAR

L'aparició d'un gran núvol de pols provinent de la vella central tèrmica de Cercs, ahir al matí, va alarmar veïns del poble fins al punt que es van avisar serveis d'emergències mèdiques (el SEM hi va arribar a desplaçar una ambulància) i policials, però tot plegat va ser una falsa alarma. El núvol va ser fruit de la caiguda d'una estructura metàl·lica mentre els operaris estaven treballant en el desmantellament controlat de l'edifici que hi ha a tocar de la xemeneia prima de la central.

La polseguera es va poder veure des del nucli de Sant Corneli, que queda situat per sobre de la vella central. Les dimensions del núvol van generar inquietud i es van disparar les especulacions sobre què podia haver passat i si podia ser perillós per a la salut. Tanmateix, només va ser pols.

Fonts de l'empresa propietària d'aquestes instal·lacions, EM Grup, van explicar que la polseguera s'havia produït mentre els operaris hi realitzaven treballs de sanejament i desmantellament controlats. I més concretament de la part d'estructura metàl·lica on hi ha tubs, alguns amb sutge al seu interior, que en caure a terra des d'una alçada d'uns 20 metres van aixecar molta pols.

Les mateixes fonts van assegurar que l'empresa disposa dels permisos necessaris per fer aquests treballs, que va iniciar l'any 2018. Van precisar que, pel que fa a la retirada d'amiant, estrictament regulada, l'ha dut a terme «una empresa especialitzada i té el permís de la Generalitat». Així mateix, les fonts esmentades van assegurar que igualment disposen de llicència d'obres atorgada al seu dia pel consistori i de permisos corresponents per fer el desmantellament.