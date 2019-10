La família Marmi-Baraut guanya el concurs de Boletaires de la Penya de Berga

La família berguedana Marmi-Baraut ha estat la guanyadora de les dues úniques categories que enguany s'han pogut donar en el 63 Concurs de Boletaires de la Penya Boletaire de Berga que s'ha celebrat aquest diumenge al pla de Puigventós (Castellar del Riu).

L'escassedat de bolets d'una temporada pèssima s'ha notat i molt en aquest certamen en el que enguany només s'han pesat 46,9 quilos de bolets majoritàriament rovellons però també llenegues negres. Es tracta d'una de les xifres més baixes de la dilatada història del certamen que ha fet que hagin quedat desertes tres categories les de cistelles de més de 40 quilos i la d'entre 20 i 40 quilos i també la del rovelló més gran.

El guanyador en la categoria de cistelles de menys de 20 quilos ha estat Melitó Marmi amb una cistella que ha pesat 19,6 quilos. La guanyadora en la categoria de llenegues negres ha estat la seva esposa Àngela Baraut que ha pesat una cistella on hi havia 11,5 quilos. Els ha volgut acompanyar un veterà boletaire assidu del certament que als seus 89 anys i malgrat els problemes de mobilitat ha portat un cistellet amb un quilo de llenegues: Josep Baraut, el pare de l'Àngela. Els guanyadors han manifesta la seva satisfacció pel premei. Han explicat que han trobat els bolets en diferens topants del Berguedà en els darrers dies en llocs on encara hi ha humitat. I han demanat, com ha fet l'alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, que es respectin els boscos quan s'hi vagi a buscar bolets.

La segona classificada en la categoria de menys de 20 quilos ha estat Caterina Genescà amb una cistella de 4,1 quilos de rovellons, el tercer José Moyano que ha portat 3,3 quilos de rovellons; el quart Miguel Reguant amb 3,2 quilos; la cinquena Berta Villegas amb 2,2 quilos i finalment, el sisè lloc ha estat per Queralt Triviño que n'ha portat 2 quilos.

Boletaires d'honor

Enguany la Penya Boletaire ha nomenat a quatre boletaires d'honor. El president Quim Torra que ha excusat la seva assistència, la consellera de Cultura MariÀngela Vilallonga, la directora de l'Exploratori de Recursos de la Natura Dolors Grai i Neu Camps, la berguedana de 17 anys que ha obtingut la millor nota de les PAU del Berguedà, un 9,5.



El concurs s'ha tornat a fer el primer diumenge d'octubre com és habitual després que l'any passat es provés de fer-lo el darrer diumenge amb mals resultats ja que aleshores va nevar i es va haver de traslladar al Vall de Berga. La festa s'cabarà aquest diumenge a les 20 del vespre amb l'encesa i cremada de la falla al passeig de la Pau on ales 6 hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove