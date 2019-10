Les espores màgiques inunden Puigventós entre versos d'Anglada, rovellons i llenegues

Encara ressonava la dar-rera fuetada del tro de Cervera damunt l'asfalt del circuit tailandès de Buriram que havia servit a Marc Márquez per guanyar el vuitè mundial i engrandir la seva llegenda, quan una colla de quitxalla sortia disparada a la mateixa velocitat que el pilot cerverí al tros de bosc reservat per a ells al pla de Puigventós. I és que el Concurs de Boletaires de la Pe-nya Boletaire de Berga té també una versió menuda. I gràcies a les espores màgiques que els organitzadors hi havien escampat van poder omplir les cistelles de rovellons. «Veniu nens i nenes a buscar els bolets que màgicament han sortit aquesta nit!», va dir a la quitxalla l'speaker de l'acte que al llarg de la matinal va tenir temps de rebatejar aquest diari com a Ràdio7.

El concurs infantil va ser l'arrencada d'una edició del veterà certamen boletaire marcada per l'escassedat de la matèria primera. No plou, i és clar: no es fan bolets. Normal. Els adults participants van pesar 46,9 quilos, una de les xifres més baixes de la història del concurs, que el 2003 havia arribat a pesar 700 quilos. Sigui pel canvi climàtic o perquè quedava lleig pesar car-retades de bolets sempre independentment de si se'n fan o no, el cert és que la quantitat de bolets ha anat davallant de mica en mica. El 2013 van ser 102 quilos, el 2010, 155; el 2011, 148, i va repuntar el 2009, amb 300.

Del que sí que n'hi havia molt i que mai no falta són les proteïnes de la carn de porc que els membres de la Penya Boletaire coïen amb foc de llenya. Tastets i cansalada que estaven en molt bona forma ja que nedaven amb estil i sense problemes en la piscina d'oli on els fregien a consciència enmig de la fumera. Qui en va tastar se'n va llepar els dits. Es van repartir un miler d'entrepans.

Qui va esmorzar tenia tot el pla per fer-ho i molts rocs per seure. És clar, que com ja és tradició, cal anar amb compte de no aixafar algunes de les moltes tifes de vaca (seques i fresques) que decoren aquest prat.

Quan va arribar la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va començar el llarg repartiment de premis del concurs de dibuix infantil i del concurs de boletaires menuts. A ells els pesaven amb la cistella i tot. Forma part de l'espectacle.

I dels premis als nomenaments. Aquest 2019 tres dones: la consellera Mariàngela Vilallonga, la directora de l'Exploratori de Recursos de la Natura del Berguedà, Dolors Grau, i la berguedana de 17 anys Marta Camps, millor nota de les PAU del Berguedà amb un 9,5. Totes boletaires i amants del bosc. Totes amb cara de satisfacció.

La consellera va assegurar que és boletaire des de petita i que a les Gavarres, serra de la seva Llagostera nadiua, s'hi cullen molts ous de reig. «És un honor ser boletaire d'honor», va dir somrient Mariaàngela Vilallonga, mentre admirava la gran múrgola que es lliura als boletaires d'honor com a record. Va explicar que ella les fa «amb arròs de colomí, em surt bo». Vilallonga va llegir uns versos del poema El bosc de la vigatana Maria Àngels Anglada, que acaba així: «De tant en tant, si la pluja ve a l'hora,/si el vent foll signa traves,/ el bosc –me'n meravello sempre– em lliura/ a contracor/ rovells de foc estriats d'esperança,/una mica tacats de pinassa/ molt poc humits de plor./De tant en tant». La consellera, que havia vingut delegada pel president Quim Torra, que no havia pogut ser-hi per recollir la seva camisa, el diploma de boletaire d'honor i les múrgoles esculturals, es va ficar tothom a la butxaca i va ser molt aplaudida.

Al final, ahir, els guanyadors del concurs van ser segurament el menys noticiable. Ara: sí que és curiós que fossin tots família: Melitó Marmi, guanyador de la categoria de menys de 20 quilos, va portar una cistella amb 19,6 quilos de rovellons. La seva esposa, Àngela Baraut, va dur-ne una amb 11,5 quilos de llenegues negres. I el seu pare, Josep Baraut, de 89 anys, va portar una cistelleta amb 1 quilo de llenegues amb esforç, aixecant-se de la cadira de rodes.