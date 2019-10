L'ACA inverteix 2,3 milions en la millora de la seguretat de la presa de la Baells

Presa del pantà de la Baells on s'actuarà durant un any, vista des de sota

Presa del pantà de la Baells on s'actuarà durant un any, vista des de sota ARXIU/D.C.C.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) durà a terme diverses obres a la presa de la Baells per millorar i actualitzar el sistema que detecta possibles moviments i enregistra el comportament de la infraestructura –el que tècnicament es coneix com a sistema d'auscultació. Aquesta actuació incrementarà la seguretat de la presa berguedana, estrenada l'any 1976.

S'ha posat a licitació treballs per valor de 2,3 milions d'euros que preveuen que durant un any –a partir de la signatura del contracte– es faci un seguit de millores en els sistemes que controlen, entre d'altres, els moviments de la presa a causa de l'empenyiment de l'aigua i dels canvis de temperatura. Fonts de l'ACA han especificat que si bé aquests moviments «és normal que es produeixin, han d'estar dins un rang definit».

Amb l'objectiu de «tenir millor traçats aquests moviments es preveu instal·lar 12 extensòmetres de varetes (aparells per controlar possibles deformacions que pogués tenir l'estructrura de la presa), substituir i recol·locar 12 dianes de punteria (suports topogràfics destinats a medicions de fins a 100 metres). Els tècnics detallen en el seu projecte de la intervenció que aquestes elements «es troben en un estat de conservació inadequat». Per això «es pretén reinstal·lar-ne de nous i situar-los en punts centrats dels blocs a controlar, amb l'objectiu d'obtenir lectures més precises sobre els moviments horitzontals dels diferents blocs».

També es canviarà la totalitat dels claus d'anivellament (36), se substituiran els 8 dipòsits d'oli i les 20 planxetes existents dels pèndols, entre d'altres.

A més, també s'instal·laran tres accelerògrafs de presa i un sismògraf «per coneìxer les accions sísmiques que arriben a la presa». Aquests elements permetran l'anàlisi del comportament de la presa de la Baells « en el cas que siguin sotmeses a l'acció d'un terratrèmol». Aquests aparells s'instal·laran a uns quatre-cents metres aigües avall de la presa, segons consta en el projecte de l'obra.

A aquestes intervencions cal sumar-hi la reperforació dels 48 drenatges que en una intervenció anterior, de fa set anys, no es van rehabilitar. Seran uns drenatges amb un diàmetre de 76 mm i una inclinació aproximada de 24º. Aquests drenatges « recullen i donen sortida a l'aigua que es filtra per la fonamentació de la presa i que indueix a subpressions». Aquests treballs també permetran automatitzar les lectures de molts aparells de control, «fet que permetrà, entre altres coses, tenir el monitoratge en continu de certes variables clau».

Segons consta en el projecte, els treballs d'automatització del sistema es duran a terme «en totes les unitats d'auscultació de la presa». Consistiran «en la instal·lació de nous armaris centralitzadors de senyal en cadascuna de les galeries, on arribarà el senyal de les centrals de lectura de la presa mitjançant una instal·lació de cable de fibra òptica».

L'ampliació de l'actual sistema d'auscultació de la presa de la Baells «consistirà bàsicament en la millora del control hidràulic, deformacional i sísmic, mitjançant la instal·lació d'extensòmetres i acceleròmetres respectivament, així com la substitució d'elements deteriorats o inadequadament instal·lats, com piezòmetres, dipòsits de pènduls, planxetes mecàniques, claus d'anivellació i dianes de punteria» L'objectiu del «reforçament de la instrumentació» té com a objectiu principal «el control dels fonaments de l'estructura, i especialment el control de la fonamentació al marge dret i a mitja altura del vessant».

La presa de la Baells té una estructura de volta de tres centres i doble curvatura. La fàbrica de la presa és de formigó en massa. Té una altura sobre fonaments de 102,35 metres i una longitud de coronament de 403 metres i una amplada de 20,1 metres. La presa té dos desguassos de fons i un de mig fons. L'embassament berguedà té un volum d'embassament de 115 hm3 en una superfície de 367 km2. El volum de formigó de la presa és de 383.000 m3.

Des del 1979 la presa s'ha sotmès de forma regular a controls periòdics dels seus sistemes d'auscultació. La intervenció actual ha de permetre la reparació dels elements que s'han fet malbé, la modernització d'altres i la dotació d'elements necessaris per posar-la al dia d'ençà de la darrera gran intervenció del 2012.