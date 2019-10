L'escola d'idiomes ofereix un curs de francès per a professionals del sector turístic

L'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà programa, per encàrrec de la direcció general de Turisme, un curs de francès de 30 hores, de nivell A1-A2, adreçat a professionals del turisme d'interior i de muntanya. El curs es finança amb diners de l'impost sobre les estades turístiques i és gratuït per als alumnes. El curs té com a objectiu «aportar seguretat i permetre guanyar més qualitat i fluïdesa en l'expressió oral i escrita, proporciona el vocabulari bàsic i les expressions tècniques més usades en l'àmbit del turisme» als professionals del sector. La formació serà els dimecres de 2/4 de 10 a 2/14 d'1 del migdia del 16 d'octubre al 18 de desembre a les instal·lacions de l'EOI, a l'institut Guillem de Berguedà. Les inscripcions es poden fer fins al proper 14 d'octubre a través del correu eoibergueda@xtec.cat.