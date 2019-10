El Berguedà impulsa un estudi per detectar les necessitats formatives del territori i evitar l'èxode de talent

La comarca del Berguedà vol evitar l'èxode de talent que pateix el territori i, per aconseguir-ho, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, conjuntament amb la Cambra de Comerç, ha impulsat un estudi que pretén elaborar un mapa d'anàlisi de les necessitats formatives i d'ocupació que té la comarca.

El director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç, Josep Francí, ha explicat que l'objectiu va més enllà de fer una "fotografia" de la situació actual i, per tant, es vol aconseguir determinar com s'han de formar els professionals del futur a la comarca. Per fer-ho, es faran 150 enquestes a les empreses, 20 d'elles amb profunditat, 4 grups focals i l'elaboració d'un mapa formatiu. L'estudi s'inicia aquest mes d'octubre i la previsió és tenir-lo enllestit a finals d'aquest any.

La iniciativa pretén ser el punt de partida per a la construcció de noves formacions que realment s'adaptin a les necessitats de la comarca tant a nivell formatiu com d'ocupació. Així doncs, l'objectiu és crear una proposta de formació que doni resposta a les demandes de les empreses per a la contractació de personal i, d'aquesta manera, retenir el talent del Berguedà.

El punt de partida de l'estudi és l'anàlisi socioeconòmic del Berguedà. Concretament, de la seva demografia, l'activitat econòmica, el mercat de treball, i la qualitat de vida i finances públiques. El segon pas serà l'elaboració del mapa d'oferta formativa professional del Berguedà, amb la localització i identificació dels ens que ofereixen formació. I, finalment, es definiran els itineraris formatius.

La finalitat és conèixer els requisits formatius dels diferents llocs de treball de les empreses industrials i de serveis per tal d'oferir noves formacions i adaptar l'oferta actual a les necessitats reals de la comarca.