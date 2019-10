La comissió de salut mental del Berguedà suma esforços per lluitar contra l'estigma

Les entitats, els serveis i les institucions del Berguedà que formen part de la comissió de salut mental han tornat a sumar esforços per la lluita contra l'estigma a través d'un programa d'activitats conjunt a l'entorn del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebrarà aquest dijous, 10 d'octubre.

Les entitats i institucions han treballat una vegada més plegades amb l'objectiu de «sensibilitzar i fer arribar un missatge clar: que la salut mental és cosa de tothom». Amb aquestes accions, i altres d'iniciades sota el paraigua de la campanya Stop Stigma Salut Mental, es pretén «combatre l'estigmatització al voltant dels problemes de salut mental, desmentir prejudicis i apropar la realitat a la població.»

Els actes s'iniciaran oficialment aquest dijous amb una caminada i l'esmorzar popular a la plaça dels Països Catalans a partir de 2/4 de 10, i es clouran amb la subhasta solidària del projecte Parelles Artístiques, que tindrà lloc el 25 d'octubre al restaurant La Cabana i que per primer cop s'ha inclòs dins d'aquest programa d'actes. Durant la vetllada se subhastaran les més de vint obres que van fer diferents artistes de la comarca.

Una altra de les novetats és la dinàmica «Jo no discrimino. N'estàs segur?», que tindrà lloc al bar L'Oiko aquest divendres a les 9 del vespre. Els participants es posaran a prova a través d'un joc per comprovar quines actituds tenen i si realment discriminen o no les persones que tenen algun trastorn. Com a novetat, també s'ha organitzat una festa el 19 d'octubre. El cine Catalunya acollirà un dinar popular i concert amb La Berguedana de Folk Total.

Per tercer any consecutiu, les biblioteques de Berga, Gironella i Puig-reig i també el Bibliobús se sumen a la campanya de sensibilització amb sessions de l'hora del conte, una trobada comarcal dels clubs de lectura amb Gaspar Hernández com a autor convidat i amb l'exposició Pintar com a teràpia d'Abel Rivas i Estanis Raya.

A més a més, aquest dijous, a les 6, la biblioteca de Berga acollirà la presentació del llibre Estigma: històries de vida contra l'estigma en salut mental, una obra col·lectiva que recull el testimoni d'una vuitantena de persones, entre elles, l'activista berguedana Carme Pons.