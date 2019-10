Marxes per la Llibertat: tota la informació de la reacció a la sentència

Les Marxes per la Llibertat impulsades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium seran la resposta popular a la sentència de l'1-O. Una de les marxes sortirà de Berga.

Al llarg de tres dies es recorreran 100 quilòmetres dividits en cinc etapes de 20 quilòmetres aproximadament cadascuna. Una de les marxes arrencarà de la capital berguedana i les altres s'iniciaran de Girona, Vic, Tàrrega i Tarragona . Totes confluiran tres dies després a Barcelona en una concentració de protesta i reivindicació que s'espera multitudinària.

Encara no se sap el dia concret en el que tindran lloc, ja que depèn de la publicació de la sentència, però sí que s'ha confirmat que passi el que passi serà dimecres, dijous i divendres. Tot indica que la sentència es farà pública o el divendres 11 d'octubre o el dilluns 14 d'octubre. Par tant doncs, tot fa pensar que dimecres dia 16 s'iniciarà la marxa i divendres dia 18 hi haurà la concentració a la capital catalana. Això coincidiria amb la vaga general convocada per la Intersindical aquell mateix dia.



Berga-Navàs-Manresa, primera etapa



La marxa berguedana començarà dimecres a les 8.00h del matí a la plaça Guernica amb un esmorzar popular de coca i xocolata. A les 09.00h s'iniciarà la marxa i al migdia s'arribarà a Navàs, on es pararà per dinar. Un cop fet el dinar, es reprendrà la caminada i s'arribarà fins a Manresa, on es dormirà. En el primer dia es realitzaran 45 quilòmetres.

La segona etapa sortirà de Manresa i la dinàmica serà la mateixa. Dinar a Vacarisses i arribada al vespre a Sant Quirze del Vallès. Aquesta segona jornada tindrà 40 quilòmetres i s'unirà amb la columna provinent d'Osona. Per últim, en el tercer dia només es farà un tram, de Sant Quirze a Barcelona, uns 20 quilòmetres amb entrada per la Meridiana.



Les etapes de la columna del Berguedà

Dia 1 matí: Berga – Navàs

Dia 1 tarda: Navàs – Manresa

Dia 2 matí: Manresa – Vacarisses

Dia 2 tarda: Vacarisses – Sant Quirze del Vallès

Dia 3 matí: Sant Quirze del Vallès – Barcelona

Pavellons per dormir o autobusos per tornar a casa



Al final de les etpes hi haurà pavellons reservats per dormir i un camió portarà l'avituallament. També s'hi podan transportar objectes personals com ara les motxilles. Hi haurà assistència mèdica i un autobús farà de cotxe escombra per a les persones que no pugui continuar el trajecte. També n' hi haurà un altre per a les persones que vulguin tornar a dormir a casa seva.



Inscripcions necessàries per menjar i dormir



A la web www.marxesperlallibertat.cat es pot trobar tota la informació. Per participar-hi no cal apuntar-se, però si que s'ha de realitzar una inscripció a la mateixa pàgina web si vol esmorzar, dinar, sopar o allotjar-se a algun punt.

Les pernoctacions seran gratuïtes, però tothom qui vulgui fer nit als espais habilitats, com poliesportius, caldrà que porti sac de dormir i màrfega. Ningú està obligat a fer les etapes completes, sinó que es pot iniciar en un punt i, a mig camí deixar-ho, o afegir-s'hi a mig camí. Només cal tenir en compte que hi ha horaris de sortida i d'arribada.



Les etapes de les altres 4 marxes per la Llibertat



Les etapes de la columna de Girona són els següents:



Dia 1 matí: Girona – Sils

Dia 1 tarda: Sils – Malgrat

Dia 2 matí: Malgrat – Arenys de Mar

Dia 2 tarda: Arenys de Mar – Premià de Mar

Dia 3: Permià de Mar – Barcelona



Les etapes de la columna de Vic són els següents:



Dia 1 matí: Vic – Centelles

Dia 1 tarda: Centelles – La Garriga

Dia 2 matí: La Garriga – Parets del Vallès

Dia 2 tarda: Parets del Vallès – Sant Quirze del Vallès

Dia 3 matí: Sant Quirze del Vallès – Barcelona



Les etapes de la columna de Tàrrega són els següents:



Dia 1 matí: Tàrrega – La Panadella

Dia 1 tarda: La Panadella – Igualada

Dia 2 matí: Igualada – El Bruc

Dia 2 tarda: El Bruc – Martorell

Dia 3 matí: Martorell – Barcelona



Les etapes de la columna de Tarragona són els següents: