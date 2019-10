El Berguedà rep 400.000 euros del Pla de Foment del Turisme

ARXIU PARTICULAR

El Berguedà rebrà una ajuda de 400.000 euros dins del nou Pla de Foment del Turisme que faran possible una inversió de 876.000 euros en projectes de 8 municipis de la comarca. És el segon any seguit que la comarca rep ajudes d'aquests fons. El 2018, el projecte presentat va girar al voltant de la Via Blava del Llobregat i va ser dotat amb 350.000 euros

Enguany el pla presentat a la direcció general de Turisme planteja actuacions a Berga, Borredà, Gironella, Gósol, Montclar, Olvan, Puig-reig i Saldes.

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han explicat que les actuacions del pla del 2019 «van destinades a la senyalització, adequació i creació de nous i existents recursos turístics, en l'àmbit del patrimoni cultural».

L'ens comarcal aglutina les sol·licituds dels municipis i les presenta juntes a la Generalitat. «D'aquesta manera es fa una gestió més efectiva i es fa possible que tots els municipis que ho desitgin puguin accedir a aquest pla».

La proposta del 2019 gira al voltant del Turisme Cultural. S'ha posat l'accent als diversos recursos culturals presents al Berguedà per realitzar-hi diverses senyalitzacions, adequacions i arranjaments. Les actuacions es divideixen en tres àmbits diferents. Pel que fa a la creació d'un nou producte turístic en el vessant del Patrimoni Cultural s'hi ha inclòs el projecte de rehabilitació de la Tor-re Nova de Cal Pons, el Centre d'Interpretació Històric de Gironella, la implementació de l'itinerari de l'anella verda de Berga i la creació del camí dels jornalers que promou el consistori d'Olvan.

En l'àmbit de la millora d'un producte turístic ja existent en el vessant del Patrimoni Cultural s'hi inclouen els següents projectes: la millora de la Ruta Picasso de Gósol; dotar d'il·luminació led els edificis culturals de Gironella i el canvi de tancaments de la Tor-re de l'Amo de Viladomiu Nou.

El darrer apartat és d'actuacions de senyalització de recursos turístics que fomenten el coneixement del patrimoni cultural. En aquest àmbit es durà a terme el projecte de senyalització del Centre Astronòmic Pedraforca de Saldes, el dels circuits d'orientació de Monctlar i l'itinerari per la riera de Margansol de Borredà.

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han explicat que l'objectiu general d'aquestes iniciatives «és consolidar un turisme estable al voltant del Patrimoni Cultural del Berguedà».

Així mateix «també es vol crear i garantir la qualitat dels recursos i la disponibilitat d'infraestructures i generar fluxos permanents i continuats de visitants consumidors de turisme cultural durant tot l'any».

El projecte del Consell Comarcal del Berguedà per fomentar, promoure i desenvolupar el patrimoni cultural ha estat el cinquè millor valorat, segons han informat fonts de l'ens. Hi han afegit que les ajudes esmentades de moment s'han publicat en una resolució provisional del Pla de foment de turisme 2019, del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en espera que siguin definitives.

Fonts del Consell han explicat que l'ajuda de 400.000 euros cobrirà una part important del cost total dels projectes, valorats en 876.000 euros. La part que no cobreixi aquesta ajuda l'hauran d'assumir els consistoris amb fons propis o bé amb diners que aconsegueixin a través d'altres vies de finançament.