La columna de Berga pararà a Navàs i trigarà un dia a arribar a Manresa

Les Marxes per la Llibertat impulsades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium seran la resposta popular a la sentència de l'1-O. Una de les marxes sortirà de Berga i els organitzadors calculen que el mateix dia s'arribarà a Manresa. Es dinarà a Navàs i en acabat es continuarà fins a la capital del Bages. Ahir, no s'havia fet públic si els marxaires caminaran pel ferm de l'autovia C-16 per tallar o alentir el trànsit o bé si es preveu passar per algun altre camí per fer la protesta.

Al llarg de tres dies es recorreran més de 100 quilòmetres dividits en cinc etapes de 20 quilòmetres aproximadament cadascuna. Dos dies es faran dues etapes i el tercer, una. Una de les marxes arrencarà de la capital berguedana i les altres s'iniciaran a Girona, Vic, Tàrrega i Tarragona. Totes confluiran tres dies després a Barcelona en una concentració de protesta i reivindicació que s'espera que sigui multitudinària.

Encara no se sap el dia concret que tindran lloc, ja que depèn de la publicació de la sentència, però sí que s'ha confirmat que passi el que passi serà dimecres, dijous i divendres. Tot indica que la sentència es farà pública o el divendres 11 d'octubre o el dilluns 14 d'octubre. Per tant, tot fa pensar que dimecres dia 16 s'iniciarà la marxa i divendres dia 18 hi haurà la concentració a la capital catalana. Això coincidiria amb la vaga general convocada per la Intersindical aquell mateix dia.

La marxa berguedana començarà dimecres a les 8 del matí a la plaça Gernika amb un esmorzar popular de coca i xocolata. A les 9 s'iniciarà la marxa i al migdia s'arribarà a Navàs, on es pararà per dinar. Un cop acabat aquest àpat, es reprendrà la caminada i s'arribarà fins a Manresa, on es dormirà. El primer dia es faran 45 quilòmetres.

La segona etapa sortirà de Manresa i la dinàmica serà la mateixa. Dinar a Vacarisses i arribada al vespre a Sant Quirze del Vallès. Aquesta segona jornada tindrà 40 quilòmetres i s'unirà amb la columna provinent d'Osona. Finalment, el tercer dia només es farà un tram, de Sant Quirze a Barcelona, uns 20 quilòmetres amb entrada per la Meridiana.

Al final de les etapes hi haurà pavellons reservats per dormir i un camió portarà l'avituallament. També s'hi podan transportar objectes personals com ara les motxilles. Hi haurà assistència mèdica i un autobús farà de cotxe escombra per a les persones que no puguin continuar el trajecte. També n'hi haurà un altre per a les persones que vulguin tornar a dormir a casa seva.