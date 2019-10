Unes 300 persones es concentren a Cercs en contra que s'hi faci una incineradora de residus

Amb màscares a la cara, pancartes i sonores consignes com «fora, fora, la incineradora!» i «què volem? Aire net!», ahir al vespre unes 300 persones es van concentrar davant de l'ajuntament de Cercs per expressar el seu rebuig al projecte de reconversió de la vella central tèrmica en una planta d'incineració de residus industrials que promou l'empresa EmSpain Waste&Treatment amb l'empresari manresà Lluís Basiana al davant (vegeu Regió7 del 2 d'octubre).

Aquest ha estat el primer acte públic organitzat per la Plataforma Antiincineradora, que ha anunciat que dissabte 12 d'octubre al migdia farà un acte informatiu a la plaça de Sant Pere de Berga al migdia sobre les conseqüències negatives de la instal·lació d'una indústria d'aquest tipus.

La concentració es va convocar justament per fer sentir la protesta abans que se celebrés una sessió informativa convocada pel govern de Cercs el dia 2 d'octubre per tal d'explicar que hi ha una empresa interessada per tirar endavant aquesta proposa.

Els concentrats portaven pancartes i alguns d'elles màscares tapant-los la cara per simbolitzar la contaminació que denuncien generarà aquesta planta. Una de les portaveus de la plataforma i també representant de la CUP de l'alt Berguedà, la ramadera Martina Marcet, va llegir un comunicat en què s'afirma que aquesta planta «tindrà unes conseqüències catastròfiques per a la nostra salut, per al medi ambient i per a l'economia de la nostra comarca». Marcet va demanar que «la Generalitat no permeti tirar endavant aquest projecte» pels riscos per a la salut de les persones, per al medi ambient i també econòmics. Un projecte que genera dubtes als opositors «per l'opacitat i desinformació amb la qual s'ha tractat fins ara per part de l'Ajuntament de Cercs».

La concorreguda concentració va evidenciar que aquesta iniciativa ha generat un rebuig frontal canalitzat a través de la Plataforma Antiincineradora de Cercs, que s'està organitzant des que aquest diari va avançar aquest projecte. Aquell mateix dia es va crear en poques hores. Aplega 200 persones a títol individual i una desena d'entitats, segons va explicar Martina Marcet, portaveu de l'entitat i també de la CUP a l'alt Berguedà. De fet, la CUP ha fet pública la seva oposició a la proposta, així com també ERC i els comuns.

Justament la proposta de fer aquesta planta ha provocat que diferents entitats de la comarca hagin convocat reunions en els propers dies per tal de pronunciar-se formalment sobre aquesta projecte. Aquest seria el cas d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, que ha convocat una reunió per debatre aquesta qüestió la setmana que ve i posicionar-se.

A la concentració d'ahir a Cercs hi havia dirigents com el president comarcal d'ERC Isaac Lozano i Laura Massana, representant dels comuns. Va explicar que han presentat preguntes al Parlament sobre la iniciativa. Per als comuns, «la incineració de residus industrials emetrà CO2 i elements químics tòxics nocius i, per tant, és un risc per a una comarca històricament molt afectada per la contaminació de la central de Cercs». Aquest partit assegura que «no es pot considerar, en cap cas, que aquest projecte promogui les energies renovables. És contrari a una política coherent d'acció climàtica i als objectius de la Llei catalana de Canvi Climàtic».