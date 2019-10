Berga estrena el Mercat de Tardor per tal de dinamitzar l'activitat comercial

Berga ha estrenat aquest divendres el Mercat de Tardor per dinamitzar l'activitat comercial de la mà de la Unió de Botiguers i Comerciants. Aquesta és una de les activitats que forma part del programa de la Berga Bolet que enguany passa de celebrar-se només un cap de setmana a fer activitat tot el mes.

El Mercat de Tardor es va estrenar amb tres punts de venda de bolets frescos de la comarca(rovellons i llenegues) i productes de proximitat com pa i embotits. Aquest mercat s'ubica a on hi han els tres boscos de la Berga Bolet: plaça de Sant Pere, passeig de la Indústria El Vall i la plaça dels Països Catalans. Romàn obert els divendres d'octubre a la tarda i també els dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8. Amb aquest mercat Berga Comercial es vol que els visitants s'animin a passejar per la ciutat i descobrir els seus atractius i els comerços.

El mercat va acompanyat d'activitats com la xerrada sobre el dolor a cura de la berguedana Maria Cosp farmacèutica, especialista en homeopatia i PNI.