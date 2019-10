Més de 200 persones s'interessen a Berga preocupades pel projecte de la incineradora de Cercs

La Plataforma Anti-Incineradora de Cercs segueix en peu de guerra. Després d'aplegar més de 300 persones protestant el passat dijous a la vila de l'alt Berguedà, avui dissabte ha sigut a Berga on el grup ha realitzat una xerrada informativa reunint més de 200 interessats a la plaça de Sant Pere. Tan sols fa una setmana que funciona aquesta organització, integrada per diverses entitats del territori, els grups polítics d'ERC i la CUP i ja més de 200 persones a títol individual, que ha rebut una bona resposta per bona part de la ciutadania.

Una de les portaveus de la plataforma, Martina Marcet, ha explicat que es tractava d'una trobada introductòria i que la informació que posseeixen no és més de la que ha sortit publicada, però que estan convençuts que "en comptes de reduir residus en vindran de fora d'Europa", i se'ls presenten "seriosos dubtes que no contamina". "Això no acaba aquí, és una cursa de fons i hem de ser moltes i hem d'estar organitzats", i serà el "poble" qui ho aturarà, ha dit. Marcet ha demanat pressió als municipis i mobilització de la gent, i ha remarcat que no afecta només a Cercs. Ho farà de forma directa a llocs com la Rodonella i Sant Corneli, però de forma immediata a 30 quilòmetres a la rodona, i també fins a 60. "Afecta a tota la comarca, pel model, l'impacte ambiental macro i micro, per la salut i l'economia del territori", ha dit.

L'ecologia i activista Jordi Bigues ha remarcat que les incineradores cremen recursos mentre la Unió Europea diu que no s'han de cremar, ja que "la incineració és una tecnologia del passat", i que les 332.000 tones - s'estima que se'n cremaràn 1.000 a diari - es portaran de Barcelona, però també del sud de França, d'Itàlia i del Regne Unit. El també periodista ha assegurat que reunions entre els promotors, la generalitat i l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, "fan pensar que fa 2 anys que pensen aquest projecte". Bigues ha exposat diversos efectes negatius d'aquest sistema i arguments en contra, essencialment per l'impacte al medi, basant-se en informacions d'organitzacions com Greenpeace, i ha assegurat que "és un autèntic sabotatge construir una incineradora en un moment on tothom considera que s'ha de reduir".

El regidor d'Esquerra a Avià i membre de la plataforma, Josep Subirana, ha volgut parlar en positiu: "Volem un Berguedà pròsper. Això no és ni de dretes ni d'esquerres, és de sentit comú". Subirana ha apuntat que "va en contra de la idea de comarca que tenim i d'aquest país que volem construir, està als antípodes", i ha dit que "és mentida" que creï 60 llocs de treball, "en crearà 30 i de mala qualitat". El regidor ha destacat que es tracta d'"una indústria que no aportarà res, ni més indústria ni famílies, és un projecte nefast". "No cal ser ecologista, cal tenir dos dits de front", ha sentenciat.

Els assistents a la trobada s'han posicionat totalment en contra del projecte. S'ha remarcat que cal fer pressió als municipis perquè els alcaldes es posicionin en contra i que el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà està preparant una moció per al ple de Berga, animant que els 31 municipis de la comarca l'introdueixin al seu ajuntament a través del teixit social i les organitzacions dels pobles. En aquest sentit, l'alcalde Calderer explicarà el projecte als seus homòlegs en un Consell d'Alcaldes a Castellar de n'Hug. El públic ha apuntat altres idees com que la gent de la zona ja ha patit molt, però que també és un problema global, tant de la comarca com quan no afecta tan directament.

Requerit per un dels assistents, Bigues ha recordat que la CUP va preguntar de forma aclaridora al Parlament de Catalunya sobre el projecte, i que el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet "va tirar pilotes fora" i "va mostrar certa distància", "fruit de la mobilització que hi ha hagut". La trobada ha finalitzat amb càntics en contra de la incineradora.

La plataforma es troba en un moment inicial, amb tan sols una setmana de vida, per la qual cosa demana a tothom qui vulgui que s'hi afegeixi, a escala local dels pobles o als grups de treball, i que participi en la recollida de signatures en contra que s'ampliarà a tot Catalunya com a mostra de solidaritat. La plataforma també ha avançat que de cara als mesos de novembre i desembre es faran tallers i formacions amb tècnics i experts sobre la matèria.

La plataforma compta amb les adhesions de l'Associació de Defensa i Estudi de la Flora i la Fauna (Adeffa), el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, la Federació Catalana de Pesca, la Societat de Pesca Esportiva Font Gran de Cercs, l'Associacio de Persones Afectades de Càncer del Berguedà Gingko, l'associació Petjades de Puig-reig, Ramaderes de Catalunya, les associacions de veïns de Sant Corneli i la Rodonella de Cercs, l'Associació de Dones de Guardiola, la Plataforma Airenet, el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (Cepa), la Plataforma Catalana Residu Zero (Pcrz) i l'associació Anahata Global de Gironella. A més dels partits polítics d'ERC i la CUP, i més de 200 persones a títol individual.