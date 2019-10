Els estudiants de Berga tallen la C-16

Un grup d'estudiants de secundària de Berga han tallat aquest matí la C-16 al seu pas per la capital del Berguedà en protesta per la sentència condemnatòria als líders independentistes catalans. El tall ha tingut lloc al tram de l'eix del Llobregat més proper a l'institut Guillem de Berguedà i hi hagut càntics i crits a favor de l'alliberament del polítics presos. Ha durat poca estona, fins que els Mossos d'Esquadra els han desallotjat. A Berga, també hi ha prevista una concentració davant l'Ajuntament, a les 12 h; un ple extraordinari a les 19 h; i una nova concentració davant dels jutjats, a les 20 h, seguida d'un acte a la plaça de Sant Pere.