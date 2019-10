Gironella recaptarà uns 34.000 euros anuals més per l'augment de l'IBI

Gironella apujarà l'Impost de Béns Immobles, i això suposarà un augment d'entre 33.000 i 34.000 euros més de recaptació anual. El ple d'octubre va aprovar que l'IBI urbà passi de tenir un tipus impositiu del 0,83 al 0,85, mentre que l'IBI rústic era del 0,91 i ara serà del 0,94. Això es traduirà en un increment d'entre 8 i 10 euros més per rebut, i es passarà de 302 euros de mitjana a uns 310. L'alcalde, David Font, destaca que, segons dades comparatives aportades per la Diputació, Gironella és un dels municipis amb una pressió fiscal més baixa, amb un cadastre de poc més de 300 euros, mentre que «a la majoria de pobles de la mateixa franja està entre 500 i 600 euros».

El poble no havia modificat aquest impost des de l'any 2012, i ara s'ha fet una actualització tenint en compte l'increment de prop del 20% del cost de vida dels darrers 7 anys. Segons el consistori, l'IBI s'ha modificat amb relació a una cinquena part d'aquest augment. Ara fa set anys, «la situació era la que era i vam decidir no tocar l'IBI sinó modificar altres tipus d'impostos com l'aigua o els guals. Intentem no tocar-los tots de cop, sinó fer-ho gradual, en funció de les circumstàncies de cada any», diu Font.

Els 9 regidors de Junts per Gironella van poder aprovar les ordenances sense problemes, gràcies a l'àmplia majoria enfront dels 2 d'ERC. Els republicans van demanar retirar de l'ordre del dia les modificacions de les ordenances, però l'equip de govern no va accedir-hi «sense tenir una proposta diferenciada». El cap de l'oposició, Albert Xoy, creu que la modificació s'allunya de l'aposta de fiscalitat progressiva, basada en les rendes de les unitats familiars. Xoy diu que el grup presentarà esmenes en el període d'al·legacions: «Sempre hem tingut la mà estesa a treballar conjuntament. Esperàvem la resposta negativa».

També es va aprovar eliminar el 5% de bonificació si es genera més recollida selectiva que la mitjana comarcal. El govern considera que amb la implementació del porta a porta, per defecte, estarien per sobre, però Esquerra no troba «lògic» que es retiri sense aplicar cap altre descompte, per la qual cosa hi van votar en contra.

El ple va aprovar la taxa de prestació de serveis de la piscina, amb l'abstenció d'Esquerra. L'oposició considera idònia la nova tipologia en la franja d'edat d'entre 16 i 21 anys, però no que els usuaris dels casals d'estiu hagin de pagar 1,5 euros per dia per accedir-hi.

El ple va aprovar també una moció de suport als afectats per l'operació Judes i va fer una declaració institucional prèvia recordant el segon aniversari de l'1-O.