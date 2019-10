Berga Comercial se suma a la vaga general del 18 d'octubre i ha cancel·lat les activitats programades per aquest dia com tallers i el Mercat de Tardor segons ha fet públic aquesta entitat. En un comunicat animen «a tothom a ser-hi, i ens posem a disposició de les entitats que organitzen la protesta». I asseguren que «donem llibertat als nostres associats per exercir o no el seu dret a vaga. I exigirem respecte per aquells que decideixin no exercir-lo».



Berga Comercial rebutja la sentència de l'1-O i assegura que «una idees o actes pacífics i democràtic mai poden ser constitutius de delicte» i que la sentència «no és més que un atac a la convivència i a la democràcia d'una societat que tan sols vol exercir la seva llibertat de forma pacífica». En el comunicat admeten que «com associats de petites empreses d'autònoms, el nostre posicionament és complex, però no protestar per aquest ataca a la llibertat col·lectiva dels nostres conciutadans, amics i veïns, ens debilita socialment i econòmicament»