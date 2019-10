La Marxa per la Llibertat que sortirà de Berga ocuparà dos carrils de la C-16 en sentit sud

Els responsables d'ACN i Òmnium del Berguedà han fet una crida perquè la ciutadania participi a la columna que sortirà de Berga, dimecres 16 d'octubre, a les 8 del matí en protesta per la sentència del procés.

Forma part de les Marxes per la Llibertat impulsades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium com a resposta popular a la sentència de l'1-O.

Al llarg de tres dies es recorreran 100 quilòmetres dividits en cinc etapes de 20 quilòmetres aproximadament cadascuna. A més de la Berga en paral·lel sortiran columnes de Girona, Vic, Tàrrega i Tarragona.Totes confluiran tres dies després a Barcelona en una concentració de protesta i reivindicació que s'espera multitudinària.

Aquest dimarts Manel Escobet i Lluís Escriche i Mauri Viles de l'ANC i Montse Soler d'Òmnium del Berguedà, acompanyats de regidors de la CUP i de Junts per Berga, han explicat a la plaça Gernika, punt de sortida de la columna, els detalls d'aquesta acció. Els organitzadors han preparat un esmorzar a les 7 del matí pels participants.

L'inici de la marxa s'ha previst a les 8 del matí. Els participants ocuparan i tallaran els dos carrils de l'autovia C-16 únicament en direcció sud, segons han explicat els organitzadors. De manera que els conductors podran passar per l'antiga C-1411 que transcorre en paral·lel a l'eix del Llobregat i per l'interior de Gironella i de Puig-reig.

La columna de Berga és previst que arribi a Gironella pels volts de les 10 del matí i entri a l'interior del nucli urbà on hi ha previst un punt d'avituallament. La marxa es rependrà accdient denou a la C-16 a cal Bassacs per arribar a Navàs a migdia on es pararà per dinar.

Hi haurà un servei de bus perquè les persones que vulguin puguin retornar cap a Berga abans de dinars i un altre a les 3. «Serà el mateix bus que anirà rera la marxa fent de cotxe escombra» ha explicat Lluís Escriche. A més del cotxe escombra hi haurà una ambulància i un camió amb avituallament que si cal es podrà fer servir per transportar-hi motxilles dels marxaires.

Un cop fet el dinar, es reprendrà la caminada. Els organitzadors calculen que això passarà al voltant de 2/4 de 2 de la tarda. Manel Escobet ha explicat que se sortirà d'hora perquè quan la columna de caminadors arribin a Manresa hi hagi gents als carrers. Abans d'arribar a la capuital de Bages hi haurà un avituallament a al CAT de la Butjosa. «Llavors ens reincorporem a l'autovia i avall» fins a Manresa on es dormirà al pavelló del Congost. La primera jornada serà de 45 quilòmetres



Marxes a mida de cadascú



Aquestes marxes són a mida de les possibilitats de cadascú» ha indicat Lluís Escriche. «tothom pot fer el tros que vulgui i pot anar-se'n incorporant i marxant de la marxa en el m,oment que vulgui». Hi ha afegit que allò interessant és que «els començaments hi hagi molta gent i que divendres a l'entrar a Barcelona també»

La segona etapa sortirà de Manresa i la dinàmica serà la mateixa. Dinar a Vacarisses i arribada al vespre a Sant Quirze del Vallès. Aquesta segona jornada tindrà 40 quilòmetres i s'unirà amb la columna provinent d'Osona. Per últim, en el tercer dia només es farà un tram, de Sant Quirze a Barcelona, uns 20 quilòmetres amb entrada per la Meridiana. La de Girona entra per la Gran Via i les de Tàrrega i Tarragona s'ajuntaran a Martorell i entraran per la Diagonal. I la de Castelldefels per la Gran Via sud.