L'Associació Valls del Pedraforca dona un no rotund a la incineradora

Se segueixen alçant les veus contràries al projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials a l'antiga central tèrmica de Cercs. L'Associació Valls del Pedraforca, formada per unes 50 empreses representants del teixit econòmic de les poblacions de la vall natural del Pedraforca d'est a oest, considera que la incineradora és «diametralment oposada al sentit de les nostres empreses i el país». En un comunicat firmat pel seu president, Francesc Barcelona, dona suport a les plataformes i associacions «que treballen per aconseguir que el projecte de la incineradora no es porti a terme», insten les administracions a posicionar-se sobre aquest projecte i demanen informació «clara i transparent», per així no portar-la «al terreny de l'ambigüitat».

L'agrupació ha volgut mostrar la seva disconformitat en un tema que «afecta directament el territori, no només el municipi de Cercs», i és conscient de la responsabilitat d'empreses que sempre han estat molt curoses «a avançar en els models d'activitat respectuosos amb el medi ambient i d'arrelament al territori». «Creiem que aquesta manera de ser, és i serà la que ens ha de fer progressar en les nostres activitats i cohesionar-nos socialment», diu.



Medi, salut i economia

L'agrupació ha volgut apuntar diversos arguments per dir que no a la incineradora. En termes mediambientals, destaquen que «cremar residus per fer electricitat no és ni energia renovable ni verda», el que va en contra dels seus valors. El grup recorda que el Parlament Europeu insta els governs a treballar per impulsar i desenvolupar el reciclatge, com ha començat a fer el Berguedà amb el porta a porta, i darrerament s'ha fet una crida als estats per eliminar les incineradores. «En un moment d'emergència climàtica no ens podem permetre accions que empitjorin la situació mediambiental.

La plataforma també apunta a raons de salut, i afirma que existeixen «dades fiables dels professionals de la medicina sobre els efectes» perjudicials d'aquest model que genera fums i contaminació: «Càncer de diferents tipus, tumors de la pleura i vesícula biliar en homes, d'estómac en dones, malformacions als fetus i nounats, etc.». Valls del Pedraforca recorda que el territori ja va patir el fum i la pluja àcida de la tèrmica durant molts anys, i que la solució va ser posar uns filtres «que es va demostrar que no eren útils», i també es van falsejar les dades dels sensors de contaminació».

En darrer terme, el grup apunta arguments econòmics. Asseguren que no podran continuar promocionant «models de valor» com «territori net de contaminació, saludable, paisatge i natura», i que el sector ramader, per exemple, no podrà utilitzar etiquetes de producció ecològica i proximitat. Apunten que cauria el valor immobiliari fruit de la baixada de la demanda, futurs residents i visitants optarien per llocs amb millor qualitat de vida, baixaria el volum de negoci i, consegüentment, els llocs de treball. El grup diu que el problema del Berguedà és la despoblació, i no l'atur: «Els 60 llocs que promet la incineradora els podrien generar perfectament les empreses del territori en 3-4 anys». Els empresaris diuen que la incineradora «posa en perill» la seva feina de fer del territori «un bon lloc per viure o visitar-lo».



«Reflex de la realitat econòmica»

Constituïda el 2017, l'associació té com a prioritat «la promoció i desenvolupament de l'activitat econòmica com a motor de progrés, qualitat de vida i cohesió social». En formen part empreses multisectorials, turisme, comerç, ramaderia, artesans, productors o serveis, que són «el reflex de la realitat econòmica del territori». Actualment, les 50 empreses generen feina a 150 persones de forma directa, i indirectament a 100 més.