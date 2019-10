Els gestors lloguen el berenador de la font Negra de Berga, tancat des del 2016

El berenador de la font Negra, un equipament de titularitat de l'Ajuntament de Berga que en va fer una concessió a l'empresa Multiserveis Juvenils SL el 2007 per 50 anys, ha sortit a lloguer. Aquest establiment, que va reobrir al públic renovat el 2010, roman tancat des del 2016.

Segons ha pogut confirmar Regió7, els concessionaris, que mantenen un litigi judicial amb l'Ajuntament de Berga per aquesta concessió, lloguen el berenador. Fonts consultades per aquest diari han indicat que l'objectiu és evitar que les instal·lacions que ja fa anys que estan fora de servei es vagin malmetent amb el pas del temps. Si el lloguer fructifica se seguiria l'exemple de l'hotel Berga Park, una altra concessió municipal que els concessionaris Inberga Tur, igualment enfrontats amb el consistori per aquest controvertit contracte, van llogar a un tercer al seu dia.

Paral·lelament, els concessionaris de la font Negra estan pendents que es resolgui el recurs que van presentar a la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona. Aquest gener es va saber que aquest tribunal desestimava la demanda de la concessionària del berenador contra la corporació, a qui els gestors acusen d'inactivitat i que el negoci no rutllés, raó per la qual el van haver de tancar. El concessionari reclamava al consistori que li abonés 500.000 euros per la inversió feta. I pels diners que el contracte de la concessió diu que hauria de pagar el consistori si l'extinció de la concessió fos per incompliments de l'Ajuntament.