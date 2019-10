Montmajor vol ser epicentre boletaire

Una matinal de jocs, festa i ambient familiar al voltant del món del bolet. Aquesta és la fórmula que ha trobat l'Ajuntament de Montmajor per fer-se un forat en el calendari micològic de la Catalunya Central tot aprofitant el gran atractiu que ha d'acabar sent el Museu del Bolet amb la futura ampliació. Aquesta jornada festiva i micològica es va estrenar ahir amb la denominació Tocats pels Bolets. L'èxit de la proposta ja ha empès els seus responsables a anunciar la determinació de repetir-la l'any que ve amb l'objectiu de consolidar-la.

La festa es va encetar amb una jornada de portes obertes del Museu d'Art del Bolet. Segons les xifres dels mateixos organitzadors, hi van passar unes 150 persones. En paral·lel, la plaça rebia els visitants i els convidava a quedar-s'hi enmig d'una ambientació de fira agroalimentària i artesana gràcies a una vintena de parades de manualitats i estands de degustacions gastronòmiques. En aquest entorn, els petits de les famílies, que eren molts, van poder gaudir també d'un taller de xocolata mentre els pares es dedicaven a un tast de vins. L'ambientació musical va ser a càrrec d'Aquell Parell i Laura Luceño. La fórmula de vermut musical va permetre tastar tapes elaborades amb productes de proximitat relacionats amb el receptari micològic del Berguedà. Aquest és un dels atractius principals de la festa i es pretén que es converteixi en un dels grans motors per atraure nous visitants en el futur. Es tracta de l'espai que, amb el nom de Tastabolet, proposa als participants a la jornada un combinat de tapes amb el bolet com a ingredient principal i, alhora, l'acompanyament d'altres productes agroaliementaris de valor afegit com, en el cas d'aquesta primera edició, cerveses artesanes i un celler de vi.

En nom de l'organització, Montse Davins va apuntar que «la valoració de la festa ha estat molt positiva, i el degoteig de públic al llarg de tot el matí esperona el consistori a dissenyar una segona edició en un format similar per a la propera tardor. Tant els assistents com els participants a les parades els ha quedat, globalment, molt bon gust». L'objectiu a llarg termini de la nova fira Tocats pels Bolets és reimpulsar el Museu del Bolet com a equipament cultural i turístic del Berguedà, especialment a la tardor, quan la comarca bull de visitants a la recerca d'activitats de natura i menús relacionats amb els bolets. En aquest sentit, el museu es va inaugurar l'any 2003 i 16 anys després no és prou conegut entre els berguedans i la resta del país, segons l'alcaldessa Maria del Mar Monell.