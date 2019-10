Prop de cent persones tallen la C-16 a Berga en protesta per la sentència del Suprem

Prop de cent persones han tallat aquest diumenge a la tarda la C-16 a l'altura de Berga. És una acció de protesta a la capital berguedana per mostrar el rebut a la sentència del Tribunal Suprem i per reclamar la llibertat dels polítics independentistes empresonats. A un quart de 6 de la tarda, una setantena de persones han tallat la via a l'accés centre de la ciutat, a on hi ha l'institut Guillem de Berguedà, i han baixat per la via fins a l'atura del càmping, en el punt on la carretera passa a ser autovia i on hi ha l'accés sud a la ciutat. Des de llavors, han anat arribant més persones i en aquests moments n'hi ha prop d'un centenar i, a part, també han tallat la carretera antiga de l'eix del Llobregat, i que passa per l'interior de Cal Rosal. Un helicòpter està sobrevolant la zona de la protesta. Els concentrats han desplegat una pancarta que posa «Prou repressió, llibertat a tots els detinguts». Una furgoneta dels Mossos d'Esquadra ha arribat fins al lloc on hi ha el concentrats tallant l'autovia.

Hi ha presència policial, i els agents dels Mossos d'Esquadra està desviant el trànsit de la C-16, una de les principals artèries viàries de la Catalunya Central, a l'interior de Berga i fins a Casserres, ja que també han tallat la carretera d'Avià que connecta amb la C-16. Això suposa que els vehicles han de fer un desviament molt important per les carreteres del sud de la comarca del Berguedà per tornar a l'Eix del Llobregat. Tot el recorregut està senyalitzat, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).