Gironella impulsa una campanya per actualitzar el cens d'animals domèstics

L'Ajuntament de Gironella ha iniciat una campanya per tal que els veïns censin els seus animals domèstics. Teresa Terricabres, regidora de Salut Pública, ha presentat aquest dilluns aquesta acció que forma part de la primer fase de la campanya de civisme plantejada pels propers anys a Gironella, que inclourà accions sobre la tinença responsable d'animals, el manteniment de la via pública i les relacions veïnals.

La campanya se centra en l'actualització del cens dels animals de companyia. El consistori obsequiarà amb un pack de bosses per recollir les defecacions a tots els propietaris de gossos que el tinguin censat. L'obsequi es podrà recollir a les oficines de l'ajuntament a partir de dilluns 28 d'octubre. En els propers mesos també es faran xerrades d'etòlegs i es repartiran contes didàctics al centres educatius del municipi.



La regidora Teresa Terricabres ha explicat que l'any passat es va actualitzar l'ordenança sobre la tinença responsable d'animals, i ha recordat que «no recollir els excrements, o no tenir els animals de companyia censats pot comportar multes de 400 euros a 2.000 euros». Per tal de donar a conèixer la nova ordenança s'han imprès tríptics informatius que s'han repartit en diversos punts del municipi.



La regidora Terricabres ha explicat que «ja fa mesos que s'hi treballa, i enguany ja s'ha col·laborat amb una campanya per xipar i esterilitzar els animals en la que l'ajuntament finançava una tercera part del cost». Així mateix s'ha col·laborat amb els centres educatius del municipi en una campanya contra els excrements de gos a principis d'estiu.

D'altra banda també s'actua a les colònies de gats del municipi a través del model CER (Captura, Esterilització, i Retorn) amb l'ajuda de voluntaris de l'associació "Amics dels Peluts de Gironella".

La segona fase de la campanya de civisme, que anirà enfocada al manteniment i conservació de la via pública inclourà una exposició fotogràfica d'actes incívics, com ara pintades a les parets, desperfectes al mobiliari urbà amb el cost econòmic que suposa per l'ajuntament. La tercera i última fase, anirà enfocada al veïnatge i les relacions socials.