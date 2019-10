Uns 400 escolars descobriran els secrets dels Pirineus en una mostra itinerant a Berga

D'aquí a 100 milions d'anys el Pirineus a Catalunya, Espanya i gran part de França tal i com són actualment hauran desaparegut. Aquesta és un dels descobriments que permet fer l'exposició itinerant Piribus «Viatge al Cor dels Pirineus» que des d'avui i fins el 3 de novembre es pot visitar al semiremolc de 72 metres quadrats que hi haurà instal·lat a la plaça Viladomat de Berga. Es previst que la visitin 380 escolars berguedans a banda d'altres entitats i col·lectius. Es oberta fins el 3 de novembre.

És una mostra organitzada dins del projecte europeu ADN Pirineus per apropar la història i la singularitat paisatgística i natural dels Pirineus a Catalunya, Andorra, Aragó, Navarra i França, recorrent més de 6.000 quilòmetres.

El Piribus, un semiremolc de 72 metres quadrats,estarà obert cada dia d'1/4 de 10 a la 1 de la tarda i de les 3 a les 7. Es faran visites guiades els dies 23, 24, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre a les 18 hores i, gairebé cada dia, per a grups escolars de la comarca. Fins ahir hi havia confirmada la visita de 9 escoles: Sant Joan de Berga, Xarxa de Berga, Santa Maria d'Avià, la ZER Alt Berguedà,la ZER Berguedà Centre,

Galceran de Pinos de Bagà i La Pobla de Lillet.

La mostra és una invitació a descobrir el paisatge, la geologia, la biodiversitat i la història humana dels Pirineus. Paral·lelament, s'organitzaran activitats, com tallers, xerrades, jocs, itineraris, activitats d'astronomia i explicacions de llegendes, a Castellar de n'Hug, Gréixer i Bagà, totes gratuïtes. Es faran visites guiades els dies 23, 24, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre a les 6 de la tarda i, gairebé cada dia, per a grups escolars de la comarca. A més, el parc natural del Cadí-Moixeró facilitarà un bus a les escoles del seu àmbit perquè l'alumnat pugui anar a visitar el Piribus a Berga.

L'exposició vol que els visitants visquin una «experiència sensorial única», a partir d'objectes i dispositius que permeten descobertes visuals en 360º, pantalles tàctils i sonores, així com la manipulació d'objectes i mostres.

Berga és la novena localitat catalana que rep el Piribus que recorrerà 32 indrets de Catalunya, Andorra, Aragó, Navarra i França i la segona de l'àmbit de Regió7 (el juliol es va poder veure a La Seu). Ara ve d'Andorra i ja l'han vist gairebé 16.000 visitants. Del dia 20 de novembre a l'1 de desembre es podrà veure a Puigcerdà. Finalitzarà el seu recorregut el desembre del 20