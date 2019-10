Castellar inverteix 121.000 euros en la millora de camins

L'Ajuntament de Castellar de n'Hug ha invertit un total de 121.00 euros en l'arranjament de camins i carrers del nucli urbà «per tal de millorar la seguretat i la comoditat dels conductors», segons han indicat fonts municipals. La intervenció consisteix a pavimentar els vials de terra (amb asfalt) per tal «d'evitar els sots i reguerons provocats, sobretot, per les glaçades i nevades durant els mesos d'hivern i l'ús continuat dels camins per part de turismes».

Fonts municipals han indicat que «aquestes actuacions són molt importants per al municipi, ja que milloren camins en mal estat que són molt transitats per turismes, així com bicicletes». Alhora, els treballs faciliten fer «el manteniment i la neteja durant les tasques de condicionament causades per les glaçades i nevades dels mesos d'hivern».

Les obres d'asfaltatge d'alguns camins del barri de l'Arola, el camí de la Molina, i el del dipòsit de l'aigua han costat 51.062 euros, dels quals 47.109,23 han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Complementari de millora de camins locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i la resta els ha aportat l'Ajuntament de Castellar de n'Hug.

La segona actuació ha consistit a fer un nou asfaltat a la part final del carrer del Portell, l'accés al cementiri, la urbanització del Clot del Pomer i l'avinguda Mataplana fins al camí d'accés a la carretera de la Molina. Ha costat 70.000 euros i el Consell Comarcal del Berguedà n'ha pagat el 50%, i l'altra meitar l'ha assumit l'Ajuntament. Aquesta intervenció també ha servit per col·locar baranes de fusta tractada a la urbanització del Clot del Pomer. Totes les obres han estat realitzades per l'empresa berguedana Pasquina.