Els opositors a la planta de Cercs porten la proposta d'incineradora al Parlament

Representants de la Plataforma Antiincineradora de Cercs (Paic) i d'altres 9 plataformes antiincineradores de Catalunya s'han reunit aquest dimecres amb representanst dels grups de Junts per Catalunya (JxCat), Glòria Freixa i Pep Puig; ERC, Mònica Palacín; la CUP, Natàlia Sánchez i i Els Comuns, Lucas Ferro al Parlament.

Fonts de la Paic han explicat a aquest diari que el projecte de Cercs ha estat el protagonista d'aquesta trobada. I han afegit que «tots els grups donen suport a impulsar una proposta de resolució al Parlament per tal que hi hagi ben aviat una moratòria per a noves incineradores a Catalunya». Així mateix, han explicat que els diputats han proposat que les entitat antiincineradores presentin «una petició de moratòria indefinida per a noves incineradores a tots els grups polítics» i que es mantingui «fins que es desenvolupi una nova llei de residus» de Catalunya.

Els representants de la plataforma berguedana a la reunió han estat l'impulsor Josep Subirana, exregidor de Medi Ambient d'Avià, Martina Marcet, portaveu d ela Paic i de la CUP a l'Alt berguedà i Isaac Lozano, president comarcal d'ERC al Berguedà i regidor d'Esquerra a Cercs.