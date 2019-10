Berga inicia l'elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023 per «respondre a les necessitats del jovent»

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Berga ha iniciat l'elaboració del nou Pla Local de Joventut un instrument «estratègic i participatiu que permetrà definir, impulsar i coordinar les actuacions que es portaran a terme al municipi en matèria de joventut durant el període 2020-2023». En un comunicat, el regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha convidat a tothom a «participar activament en l'elaboració del Pla Local de Joventut per poder disposar d'una eina clau que ens ajudi, sobretot, a respondre les necessitats del jovent». Santiago ha afegit que "tenir un 23,6% de joves a la ciutat és motiu més que suficient per incidir-hi. A més, també apostem per incloure un canvi important en el format, fent un pla real, concret, visible i atractiu. El jovent és l'esperança del present i té tota la força del futur".



Actualment, el pla es troba en la fase de diagnosi. Aquesta fase ha de permetre obtenir una radiografia de les mancances i potencialitats relacionades amb l'àmbit de la joventut per poder dissenyar i promoure polítiques eficaces i d'interès per a la població jove de la ciutat.

Fonts municipals han explicat que «per recollir les inquietuds i aportacions del jovent» es faran «entrevistes exploratòries a persones vinculades a les entitats locals, els serveis i les regidories del consistori», una enquesta digital realitzada als centres de secundària que es podrà respondre de forma online fins al 24 de novembre. També s'habilitarà un punt mòbil d'informació, recollida de propostes i enquesta online a la Fira de la Xocolata i de la Ratafia (23 de novembre) i a la Fira del Joc i de Nadal (6 de desembre).

El retorn dels resultats obtinguts durant la diagnosi s'exposarà públicament el 28 de desembre a l'Espai Jove (C/ Mossèn Espelt, 13). A més, també es donarà a conèixer el nom de l'equipament juvenil que s'escollirà a través de participació popular a les xarxes socials de @bergajove i, tot seguit, es realitzarà un berenar que inclourà biquinis dolços i salats. La jornada es clourà amb la presentació del 'Club del joc' a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima.

Per a més informació i per a la realització de propostes referents al Pla Local de Joventut, es pot fre a través del correu electrònic joventut@ajberga.cat.