Una cinquantena de persones llancen paper de vàter a la caserna de la Guàrdia Civil a Berga

Una cinquantena de persones s'han concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil a Berga. L'edifici fortament custodiat per diferents cossos de seguretat de l'estat no han necessitat fer ús de la força com en altres manifestacions de diferents punts del país. Ha sigut un acte pacífic on el més destacat ha estat que s'han llançat rotlles de paper del vàter contra l'edifici de la Guàrdia Civil en rebuig contra la sentència dels presos independentistes. En acabar s'ha cantat l'himne dels Segadors i s'ha pogut sentir diferents càntics en contra de la polícia.