Horrorland guanya el premi a «Millor Halloween d'Espanya»

El parc del terror berguedà Horrorland ha estat reconegut amb un prestigiós guardó. El parc temàtic ubicat a l'antiga central tèrmica de Cercs ha obtingut el premi "Millor Halloween d'Espanya" als PAC Awards 2019, la pàgina web número 1 en parcs.



Els PAC Awards són els primers premis per a parcs d'oci que valoren tant les opinions i reviews de milers de visitants verificats com l'opinió d'un jurat d'experts, viatgers i influencers de parcs.



En la categoria de "Millor Haloween d'Espanya", Horrorland competia amb dos gegants, Port Aventura i Parque Warner.



El parc de terror de Cercs ha estrenat aquest mes a les naus del Centre d'Empreses la seva segona temporada amb vuit atraccions noves d'un total d'11 i una plantilla de 170 treballadors, un 25% més que l'any passat.



Entre les novetats més destacades d'Horrorland 2019 hi haurà una nova Extreme House, quatre Express Escape Room i dues noves Haunted House, a banda d'una atracció on els visitants podran disparar amb pistoles de paintball a zombies i dianes. L'oferta es completa amb més animació de carrer, nous espectacles i una ampliació dels punts de restauració



Aquesta temporada Horrorland oferirà un total de 18 sessions, la darrera el dia 16 de novembre. En total, s'hi preveu l'assistència d'unes 25.000 persones.