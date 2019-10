El reciclatge al Berguedà se situa al 83% amb la implantació del porta a porta

Un any després de la implantació del nou sistema de recollida de residus, es triplica el reciclatge al Berguedà. El 14 d'octubre de 2018, entrava en funcionament la recollda porta a porta a 9 municipis de la comarca. El 4 de novembre, s'hi afegien 3 municipis més, entre ells Berga, el municipi més gran del país amb aquest sistema de recollida. Per tant, 12 dels 31 municipis del Berguedà funcionen amb el porta a porta. Es tracta d'Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.



Si comparem les dades des de l'1 de gener al 30 de setembre del 2018 i el 2019, el reciclatge al Berguedà era del 31%, el 2018, i del 83% el 2019 quan el Porta a porta ja havia fet el rodatge de les primeres setmanes. El percentatge de reciclatge al 2019 se situa al 64% si ens fixem en el global dels 31 municipis. La recollida de la fracció orgànica amb el Porta a porta passa del 12% al 43%.



Hi ha encara alguns desajustos i aspectes a millorar en el sistema però la valoració general és molt positiva. Des del Consell Comarcal i els ajuntaments es continua treballant per una millor eficència i també es vol agrair l'esforç de la immensa majoria de la població per capgirar els percentatges de recliclatge al Berguedà i situar la comarca en una de les que més reciclen de Catalunya.





