El SEM fa 900 serveis per traumatisme a la muntanya de l'àrea central en 4 anys

Què cal fer davant d'un pacient amb hipotèrmia o a qui hagi mossegat una serp? Aquestes són algunes de les qüestions que, ahir, van explicar especialistes en aquests àmbits als 500 professionals del món de la salut relacionats amb les urgències (personal d'infermeria, tècnics i metges del SEM i d'hospitals) que van participar presencialment (250) o on-line (230) a la «Jornada d'actualització SEM: el medi natural, un repte per als equips d'emergències», que va tenir lloc al Pavelló de Suècia de Berga, organitzada pel Sistema d'Emergències Mèdiques i l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. Aquesta jornada se celebra cada any en una comarca diferent. El 2020 es farà a Manresa.

En els últims 4 anys, el SEM ha registrat gairebé 900 incidents per traumatisme a la muntanya a la Catalunya Central. El senderisme, l'alpinisme i l'escalada són els esports més habituals i els traumatismes i la hipotèrmia són les patologies que majoritàriament atenen els professionals sanitaris. El 2018 va ser l'any amb més casos amb un total de 282 incidents relacionats amb la muntanya, el que va suposar un increment del 68% respecte a l'any 2015. I un 80% d'aquests incidents es van registrar al Berguedà, segons va explicar Jesús Maria Cabañas, cap del SEM a la Catalunya Central.

Els equips de rescat van realitzar 3.271 serveis entre el 2010 i el 2016, i van atendre 4.635 persones. El 87,6% d'aquestes actuacions van ser en el medi natural (53,5% al Pirineu i Prepirineu). El tipus d'actuació més freqüent va ser el salvament/rescat (81,2%) i la recerca de persones perdudes (14,6%). El 67,5% (3.130) de persones van ser homes i l'edat mitjana, de 39 anys. El 92,6% estaven realitzant activitats lúdiques/esportives, entre les quals destaca el senderisme (48,7%), seguit de l'alpinisme i l'escalada (14,7%).

El doctor Íñigo Soteras, cap del servei d'Urgències de l'Hospital de Cerdanya, va explicar que «la hipotèrmia és una de les patologies de muntanya més greus que es poden presentar» i va exposar als professionals les dificultats de maneig d'aquestes persones. A l'hospital cerdà es registren 6 casos d'hipotèrmia cada 1.000 assistències.

Per la seva banda, Emma Roca, que és bombera, bioquímica i esportista d'elit, va explicar el tipus de patologia comuna en esportistes de resistència. Coordina el projecte Summit, que valora l'efecte de les curses d'ultrafons en els paràmetres de salut. Finalment, el doctor Emilio Salgado, cap del servei de Toxicologia Clínica de l'Hospital Cínic de Barcelona, va explicar quatre casos clínics d'accidents per picada o mossegada d'animals verinosos autòctons com serps i aranyes.